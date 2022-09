Noleggio auto, puntiamo al risparmio grazie a pochi e semplici consigli

Pubblicità

Fra le formule alternative all’acquisto di una vettura, negli anni è cresciuta l’attenzione verso il noleggio. Gli italiani ne apprezzano le potenzialità e, vuoi per i prezzi di listino sempre più elevati delle auto, per i costi della benzina in crescente aumento, accantonano l’idea dell’auto di proprietà a favore di un contratto di noleggio a breve, medio o lungo termine.

Sfruttare un’auto a noleggio, se non si possiede una vettura di proprietà, consente di risparmiare evitando i costi dell’assicurazione e potendo godere di un’auto sempre perfettamente efficiente. L’auto a noleggio evita al conducente di perdere tempo e spendere denaro dal meccanico, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della vettura, inoltre garantisce di muoversi agevolmente, evitando la schiavitù dei trasporti pubblici.

Come aggiudicarsi le soluzioni convenienza

Grazie alle soluzioni online è possibile confrontare le varie offerte, e prenotare con immediatezza un noleggio auto economico, in Italia così come in ogni parte del mondo grazie alle grandi aziende di noleggio, che vantano sedi praticamente a ogni latitudine.

Il noleggio dell’auto è di norma sinonimo di convenienza, ma è importante sfruttarne i vantaggi e capire che cosa è utile fare per aggiudicarsi il massimo della qualità, a costi contenuti.

L’analisi dei costi

Per risparmiare è bene confrontare le offerte proposte dalle diverse aziende, a fronte di un servizio specifico, e fare un’attenta analisi dei costi. Le aziende propongono offerte commerciali distinte e, se il prezzo appare vantaggioso, è importante fare attenzione ai servizi proposti, soprattutto valutando se sono coperti da costi extra.

L’età del conducente

Le aziende che si occupano di noleggio hanno spesso politiche particolari in fatto di età del conducente. Talvolta vengono applicate tariffe diverse a seconda di chi si mette alla guida, con trattamenti economici più costosi se si tratta di un neopatentato, che ha meno di 21 anni, o di una persona che ha già superato i 65.

Il risparmio, assicurato da una prenotazione fatta con largo anticipo

Di norma si può fruire di un buon margine di risparmio se si prenota con largo anticipo la vettura a nolo. In alta stagione il prezzo del noleggio può variare con estrema facilità, ma se si è bloccata per tempo la prenotazione, vengono concesse tariffe più convenienti.

Attenzione alla benzina quando si riconsegna l’auto

Quando si riconsegna l’auto, è preferibile fare attenzione alla regola del ‘pieno per pieno’. Nel riportare l’auto si può scegliere di consegnarla con il pieno già fatto, oppure con la sola parte del carburante inutilizzata. Molte società però fanno pagare anche 50 centesimi in più per ogni litro di benzina mancante dal serbatoio, con un ulteriore aggravio sui costi.

Servizi aggiuntivi e optional, chiedeteli solo se strettamente necessari

Servizi aggiuntivi e optional fanno lievitare i costi del noleggio. Per questo motivo alla sottoscrizione del contratto conviene inserire solo ciò che davvero può essere utile durante la guida e il trasferimento.

Nel noleggiare un’auto valutate tutto ciò che può essere considerato alla stregua di un accessorio, a partire dal navigatore satellitare, che spesso viene inserito nel noleggio con un costo aggiuntivo consistente. Volendo si può fare a meno del navigatore, scegliendo di sfruttare il servizio offerto dallo smartphone.

La riconsegna dell’auto

Riconsegnare l’auto al termine del servizio in una diversa postazione, rispetto a quella del ritiro, può comportare un prezzo aggiuntivo. Valutate sempre la reale convenienza di un cambio.