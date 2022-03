RimborsiAmo: gli esperti italiani in rimborsi, ricorsi e risarcimenti online

RimborsiAmo.com è una startup tecnologica innovativa specializzata in rimborsi, ricorsi e risarcimenti. La mission dell’azienda è quella di offrire un supporto a 360 gradi ai clienti attraverso strumenti di automazione e machine learning.

Il team di RimborsiAmo ha sviluppato competenze in diverse aree, come il marketing digitale e le vendite. Forniscono supporto per l’intero processo di assistenza, applicando la loro notevole esperienza a tutti gli aspetti legati alle esigenze del cliente, comprese le questioni legali che possono essere estremamente difficili senza un esperto a portata di mano.

Come funziona RimborsiAmo?

RimborsiAmo integra soluzioni di Business Process Automation (BPA) per fornire assistenza remota ai clienti che necessitano di effettuare una pratica di rimborso, ricorso o risarcimento. Per farlo utilizza tre canali principali: digital, voice e videocall. L’azienda è giovane ma dispone di un team altamente specializzato comprendente avvocati e sviluppatori software con esperienza.

Grazie a RimborsiAmo non c’è più bisogno di perdere tempo dietro a pratiche complesse o di rischiare di fare le cose nel modo sbagliato, e di conseguenza perdere denaro. Basti pensare a tutti coloro che non ottengono il corretto rimborso della cessione del quinto a causa di calcoli errati da parte delle banche.

In questo modo, tutte le vostre esigenze saranno prese in carico da un team di esperti, vi basterà esporre il vostro problema ed attendere il rimborso che vi spetta. L’azienda opera in modo molto trasparente e non ci sono costi nascosti o costi da anticipare.

I Servizi offerti da RimborsiAmo

L’azienda offre ai clienti i seguenti servizi di rimborso, ricorso e risarcimento:

Rimborso biglietti voli aerei

Rimborso accise del gasolio

Assistenza sinistri stradali

Rimborso cessione del quinto

Ricorso indennità di accompagnamento

Assistenza sovra indebitamento

Cancellazione banche dati cattivi pagatori

Rimborso buoni fruttiferi postali

Per avere accesso a questi servizi non dovrete fare altro che seguire i seguenti passaggi sul sito web ufficiale di RimborsiAmo: