Ritrova la tua energia con gli integratori di sali minerali e vitamine

Gli impegni quotidiani mettono a dura prova il nostro organismo. Lavoro, carichi famigliari, legami personali, attività sportiva, cambi di stagione sono spesso la causa di stanchezza e stati di affaticamento, che possiamo affrontare concedendoci un valido aiuto come quello offerto dagli integratori.

La mancanza di energia può essere legata anche a una dieta scorretta, ai disturbi del sonno e alla carenza di vitamine e di sali minerali, essenziali per il buon funzionamento del nostro corpo.

Per sentirsi più attivi l’uso di un integratore alimentare a base di 13 vitamine e 9 minerali come Supradyn Ricarica rappresenta una preziosa e inesauribile fonte di energia.

Gli integratori per un pieno di energia e salute

Laddove le scelte alimentari da sole non sono in grado di sopperire alla mancanza di vitamine e sali minerali, possiamo intervenire con l’utilizzo di integratori, ideali per dare all’organismo forza e prestanza fisica.

Attraverso l’alimentazione infatti il nostro corpo è in grado di assumere solo una piccola parte di vitamine e sali minerali, e di fatto non esiste un alimento che li contiene tutti. Non resta quindi che avvalersi degli integratori, disponibili in diverse forme fra cui compresse, bustine, caramelle, gocce, compresse effervescenti.

La carenza conclamata di vitamine e sali minerali provoca numerosi disturbi. Una condizione deficitaria può causare all’organismo uno stato di squilibrio evidente, caratterizzato da astenia, mal di testa, perdita di memoria, insonnia, irritabilità, capogiri, dolori alle ossa e debolezza muscolare.

Gli integratori si rivelano utili anche per ritrovare energia dopo una sessione dedicata allo sport.

Il ruolo degli integratori fra apporto energetico e prevenzione

Le vitamine e i sali minerali svolgono uno specifico ruolo di prevenzione, inoltre assicurano il rinnovamento delle cellule, proteggendo al contempo pelle, capelli e denti.

E’ utile saper che l’apporto di vitamine e sali minerali attraverso gli integratori favorisce la corretta fisiologia dell’organismo, a patto che si assumano nella maniera adeguata e secondo le dosi prescritte, facendosi sempre consigliare dal medico o dal farmacista. Ricordiamo inoltre che gli integratori, fonte concentrata di nutrienti o di sostanze, sono complementari alla dieta, ma non possono assolutamente sostituirsi a una corretta e regolare alimentazione, a partire dal consumo di frutta e verdura, da mangiarsi con regolarità più volte al giorno.

Costituiti da componenti ‘attivi’ gli integratori contribuiscono al benessere fisico e mentale, e sono in grado di interagire con altre sostanze ed eventuali terapie farmacologiche. In questi specifici casi è bene farsi consigliare dal proprio medico.