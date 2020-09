Tour della Toscana, alla scoperta delle bellezze di questa regione

La Toscana non è solo uno dei simboli dell’Italia nel mondo, ma è anche una realtà multisfaccettata che permette di vivere un’esperienza autentica fatta di arte, storia, cultura, piccoli borghi, natura e buona cucina.

Un viaggio alla scoperta di questa regione può diventare una vera e propria esperienza sensoriale che appagherà vista, cuore e palato. Scoprire la Toscana attraversando le città d’arte, come Firenze e Siena, ma anche i piccoli borghi caratteristici come San Gimignano e le colline del Chianti permetterà di godere a fondo di una terra in cui bellezza e gusto si fondono insieme.

Un perfetto esempio di spunto per un tour della Toscana è quello offerto da Tramundi. Il tour operator ha pensato a un viaggio alla scoperta degli angoli più storici e autentici della regione, senza tralasciare un salto nella natura. Si parte da Firenze e, attraverso le colline del Chianti, ci si spinge anche oltre così da visitare piccoli borghi che meritano, però, grande attenzione.

Nell’immaginario collettivo Firenze è senza dubbio un sinonimo di Toscana. Visitare la Galleria degli Uffizi, trovarsi faccia a faccia con il David di Michelangelo, ammirare il panorama dal Ponte Vecchio sono esperienze che tutti dovrebbero fare, almeno una volta nella vita.

Ma la Toscana è molto di più. Tanta buona cucina e dell’ottimo vino, che si potranno gustare nelle zone più caratteristiche della regione. Le colline del Chianti, zona di produzione di uno dei vini più apprezzati al mondo, offre tanto a chi ama la natura e il mangiare bene. Tra visite in cantina, lezioni di cucina e una passeggiata nel parco delle sculture del Chianti, qui il tempo passerà veloce.

Sarà poi la volta di spostarsi nella bella Siena, con la sua Piazza del Campo e la peculiarità delle contrade che si affrontano nel famoso palio. Un salto a San Gimignano, definita anche la New York del XIII secolo, offre la possibilità di scoprire un borgo antico le cui torri e la cui bellezza vanno preservate.

Scoprire la Toscana significa anche spingersi nella zona di Volterra, Bolgheri e Massa Marittima. Dalla collina alla costa toscana: qui si incontrano diversi tipi di paesaggi e architetture ed è proprio il bello di questa regione.

Un tour alla scoperta della Toscana che si rispetti si concluderà con la scoperta di borghi come Chiusdino, anche noto per il tartufo, Pienza, famosa per il formaggio e Montalcino per avere un piccolo assaggio della Val d’Orcia e delle sue bellezze.

Un viaggio articolato, che offre la possibilità di conoscere a 360 gradi una regione tra le preferite in tutto il mondo.

