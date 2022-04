Viaggiare in treno: ecco perché conviene

Chi sceglie di viaggiare in treno lo fa per svariate ragioni pur sapendo che l’aereo resta il mezzo più veloce e talvolta economico, oppure – per chi soffre le grandi altezze – l’automobile è il veicolo che offre la maggiore libertà. Eppure viaggiare in treno, oggi, riserva dei vantaggi significativi sia in termini di esperienza di viaggio che di convenienza. Io, personalmente, da quando dieci anni fa è entrato Italo sul mercato, lo preferisco sempre quando devo effettuare un viaggio in Treno.

Sempre più tratte e itinerari

La rete ferroviaria italiana è molto ben ramificata, più di quanto si possa immaginare. E’ vero che non tutte le destinazioni sono raggiungibili con l’alta velocità, ma i collegamenti tra regionale e AV. Basti pensare alla nuova stazione Mediopadana, bellissima, varrebbe una visita di per sé, che si sta posizionando come scelta principale per i treni per Reggio Emilia di Italotreno.

Perché conviene viaggiare in treno

Le reti ferroviarie moderne hanno raggiunto livelli di performance in servizi offerti e linee coperte tali da porre il treno come una valida alternativa alla mobilità moderna. A questo, bisogna aggiungere una serie di vantaggi sociali, ambientali e pratici da non sottovalutare, a partire da: