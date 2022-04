Wall Street English: la scuola di inglese in modo veloce e personalizzato

Wall Street English è una scuola di inglese che permette di imparare la lingua in modo naturale con un metodo innovativo comprovato su milioni di studenti in tutto il mondo.

Il metodo scolastico Wall Street English è strutturato per supportare studenti delle scuole medie, superiori e universitari…ma non solo. Infatti, possono accedere a questi programmi anche ai lavoratori, professionisti e a tutti coloro che operano all’interno di business specifici.

Imparare l’inglese può essere facile, veloce grazie ad un’esperienza di apprendimento unica studiando sia all’interno di uno dei tanti centri presenti in tutta Italia, o scegliere di seguire un percorso di formazione completamente online.

I vantaggi di un corso di inglese con un metodo innovativo e flessibile

La scuola di inglese Wall Street English permette di imparare, ottenere risultati ottimali e puntare in alto, studiando in base alle proprie necessità, capacità e obiettivi da raggiungere.

I corsi di inglese sono strutturati attraverso un metodo flessibile che viene supportato da strumento tecnologicamente all’avanguardia che sono pensati per far fare agli studenti un’esperienza ottimale.

Tra i principali vantaggi del percorso di studi pensato per raggiungere degli obiettivi in termini linguistici ci sono:

La possibilità di fare il corso non solo nei centri studio, come quello di Firenze (https://www.wallstreet.it/corso-inglese-firenze), scegliendo orari e corsi migliori in base alle proprie necessità

Flessibilità: i corsi sono realizzati in modo flessibile, infatti si possono fissare i propri obiettivi linguistici direttamente con un consulente didattico che permette di stabilire il programma, i contenuti, le attività per la formulazione di un progetto formativo creato su misura.

Insegnanti qualificati: che si seguano i corsi online oppure in sede si ha la possibilità di interfacciarsi con insegnanti madrelingua e con forte esperienza.

che si seguano i corsi online oppure in sede si ha la possibilità di interfacciarsi con insegnanti madrelingua e con forte esperienza. Una community di sostegno: la global community di Wall Street English offre la possibilità di avere sempre il giusto sostegno nel viaggio verso la comprensione e conoscenza della lingua inglese.

Quali sono i corsi principali?

Quali sono i corsi principali che si possono seguire nei centri e nelle scuole di inglese Wall Street English? È possibile scegliere di seguire un percorso sia a seconda del proprio livello di lingua inglese sia in base alla tipologia di obiettivo che si vuole raggiungere.

Ecco quali sono i corsi che si possono seguire!

Corsi di inglese per i ragazzi

I corsi di inglese per i ragazzi fin dal primo giorno vedono insegnanti qualificati che si dedicano con molta attenzione alle esigenze degli studenti. Il corso di inglese per i ragazzi avviene attraverso l’elaborazione di un piano di studi strutturato su misura con il supporto di un Education Consultant, ossia un consulente che affianca lo studente nella scelta del percorso con obiettivi accademici specifici, verificando al contempo quali sono i progressi raggiunti.

Corso per gli adulti

Non solo i ragazzi ma anche gli adulti possono seguire un corso di lingua inglese. I corsi di Wall Street English possono adattarsi al meglio anche alle persone adulte che desiderano studiare la lingua inglese. Il metodo di insegnamento collaudato permette di venire incontro agli adulti che possono imparare velocemente la lingua inglese con contenuti innovativi ed efficaci. Per gli adulti ci sono venti livelli di corso da principiante fino al livello avanzato. Gli insegnanti madrelingua saranno in grado di svolgere delle attività didattiche differenziate per riuscire a comunicare in inglese con la giusta fluidità.

Inglese per le aziende e per gli affari

L’inglese per aziende e per affari sono percorsi pensati appositamente per chi ha bisogno di studiare la lingua per il proprio percorso lavorativo. Imparare una nuova lingua è complesso soprattutto quando si tratta del settore lavorativo e si devono conoscere termini professionali. Seguendo questo corso si garantiscono dei risultati ottimali per migliorare il proprio profilo lavorativo.

Certificazioni

Infine, scegliendo di seguire i corsi di Wall Street English è possibile affrontare un percorso di studi strutturato per prepararsi agli esami quali il TOEFL, il TOEIC, lo IELTS, il PEARSON TEST of ENGLISH ACADEMIC.