X Factor 2021: chi sono i Cassandra, gruppo fiorentino che canta “Kate Moss”

Una manciata di secondi della prima puntata di X Factor 2021 e i Cassandra passano le selezioni del talent show di Sky: il gruppo, formato da cantante, chitarrista e batterista, arriva da Firenze, dove è nato due anni fa. In attesa dei Bootcamp, esce la nuova canzone “Kate Moss“.

Cassandra ai Bootcamp

I fan del trio fiorentino hanno avuto ben poco tempo per gustarsi l’esibizione della band. In fase di montaggio la performance dei Cassandra davanti ai giudici di X Factor è stata ridotta a circa un minuto, ma ha comunque portato dritto ai Bootcamp del celebre programma.

Il gruppo ha ricevuto i tre “sì” di Emma, Hell Raton e Mika, mentre per i gusti di Manuel Agnelli sono troppo “leggeri”.

Chi sono i Cassandra, gruppo di Firenze in gara a X Factor 2021

Sound pop (anzi “orgogliosamente pop”, dicono loro), ma con uno sguardo naif e un’attitudine rock, il gruppo dei Cassandra si è formato nel 2019 a Firenze da un’idea di due fratelli, Matteo Ravazzi, il cantante della formazione, e Francesco Ravazzi, alla chitarra, che hanno poi coinvolto nel progetto musicale il batterista Giovanni Sarti. Da quest’anno fanno parte della squadra dell’etichetta discografica Mescal.

Proprio in occasione della prima puntata di X Factor 2021 i Cassandra hanno lanciato il loro nuovo singolo intitolato “Kate Moss“, scritto da Matteo e Francesco Ravazzi e prodotto da Marco Secco Carnesecchi che ha collaborato anche alla parte musicale. “Alzate le casse a tutto volume e godetevela come se foste ad un after party di una sfilata milanese“, scrive la band sulla sua pagina Facebook. L’ultimo concerto a Firenze risale allo scorso 3 settembre, sul palco della Limonaia di Villa Strozzi.

Le prossime puntate di X Factor 2021

Dopo le nuove selezioni di X Factor, trasmesse in chiaro ogni giovedì anche su Tv8, i Bootcamp 2021 andranno in onda in due date: giovedì 7 e 14 ottobre, sempre con il classico format delle sedie, ma senza più categorie. Solo allora conosceremo la sorte (televisiva) dei Cassandra. E c’è già chi spera di vederli in finale, come successe tre anni fa con un’altra formazione che veniva da Firenze, i Bowland.

Nel frattempo potete ascoltare il nuovo singolo dei Cassandra “Kate Moss” sui principali servizi di streaming come Spotify, Apple Music.