Quando inizia? Chi sono i giudici? Dove vederlo? Cresce l’attesa per X Factor 2019, il talent show di Sky Uno ai blocchi di partenza con un’edizione che si preannuncia ricca di novità e colpi di scena a partire dai giudici. È tutto pronto per le puntate dedicate alle audizioni, da cui usciranno i primi nomi dei possibili concorrenti. E come successo la scorsa edizione per i Bowland, già da queste prime fasi potrebbero emergere i nomi più interessanti, i favoriti per cui è probabile una lunga avventura sul palco di X Factor.

Quando inizia X Factor 2019?

La prima puntata di X Factor 13 va in onda giovedì 12 settembre 2019 alle ore 21.15 su Sky Uno con la prima delle 4 puntate dei casting. Poi, da giovedì 10 ottobre, sarà la volta dei Bootcamp e solo i migliori concorrenti passeranno, dal 24 ottobre, agli Home Visit l’ultimo step prima dell’atteso live in diretta tv dalla X Factor arena che si svolgerà dal 31 ottobre.

I giudici di XF13

Novità fin dal banco dei giudici di X Factor 2019: cambia quasi tutta la squadra. Del “vecchio” team rimane soltanto Mara Maionchi, mentre non rivedremo sul piccolo schermo Fedez, Lodo Guenzi e Manuel Agnelli. Quest’anno accanto a Mara siederanno Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Samuel dei Subsonica. Alla guida del programma, come conduttore, viene confermato Alessandro Cattelan.

Dove vederlo: anche su Tv 8

Oltre al consueto appuntamento su Sky Uno (canale 108 del pacchetto Sky oppure sul digitale terrestre sul canale 455), X Factor 2019 sarà trasmesso in chiaro anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e in streaming sul sito ufficiale) ma un giorno dopo, il venerdì sera, per quanto riguarda le audizioni, i Bootcap e gli Home visit, mentre i live andranno in onda su TV8 il mercoledì successivo. XF13 è disponibile anche in streaming (a pagamento) su Now tv. Tutti gli aggiornamenti sulla pagina Facebook ufficiale di X Factor Italia.