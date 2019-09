Non c’è solo il satellite. Vedere X Factor 2019 senza avere a casa Sky o un abbonamento online a Now Tv (il servizio di streaming della piattaforma televisiva) non è un impresa impossibile, basta avere un po’ di pazienza per il passaggio in chiaro sul digitale terrestre del talent show. Per seguire sul digitale terrestre le “avventure” dei concorrenti e dei 4 giudici di XF13, Mara Maionchi, Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Samuel, bisogna infatti aspettare un giorno in più.

Come vedere X Factor senza Sky: Tv8

Se su Sky Uno X Factor va in onda il giovedì sera, alle ore 21.15, la stessa puntata viene riproposta il giorno dopo sul canale in chiaro del gruppo sul digitale terrestre: TV8 (tasto 8 del telecomando). Appuntamento quindi ogni venerdì alle ore 21.15 per seguire le audizioni di X Factor (fino a giovedì 3 ottobre 2019), i Bootcamp (il 10 e 17 ottobre) e gli Home Visit. Replica poi sempre su TV8 sabato pomeriggio alle ore 17.00.

Dove seguire i live di XF13

Più difficile invece vedere i live di X Factor 2019 senza Sky. Il grande show in diretta è in programma dal 31 ottobre 2019 in poi. Se sarà confermata la strategia televisiva dell’anno scorso, le serate alla X Factor Arena saranno replicate in chiaro su Tv8 il mercoledì successivo rispetto alla messa in onda su Sky Uno HD, sempre che sappiate resistere per 6 giorni agli spoiler che circolano online. Probabile infine che, come gli ultimi anni, la finale dell’edizione numero 13 di X Factor sia mandata in diretta anche su Tv8.