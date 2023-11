Alluvione in Toscana, i moduli per la richiesta di risarcimento danni

- Pubblicità -

In attesa dell’avvio della procedura con cui cittadini e imprese potranno presentare richiesta di risarcimento danni per l’alluvione del 2 novembre 2023, la Regione Toscana ha messo a disposizione due moduli di autocertificazione. L’apertura del sistema per fare domanda dei fondi è prevista, per i singoli cittadini, la prossima settimana (20-26 novembre). Intanto la Regione Toscana ha definito un nuovo pacchetto di aiuti da 50 milioni di euro, che prevede contributi a fondo perduto, risorse per tagliare gli interessi e garantire nuovi prestiti bancari a chi è stato danneggiato dal maltempo.

“Ho lavorato a questo insieme all’assessore Marras per individuare un complesso di aiuti immediati che ammontano a 18 milioni di euro per famiglie e imprese – ha spiegato il governatore Eugenio Giani – . Accanto a questi ci saranno altri interventi che consentiranno di fare da volano per ulteriori risorse, oltre a mettere in condizione le imprese di avere un punteggio premiale nella partecipazione a bandi europei”.

I moduli per fare richiesta di risarcimento per i danni dell’alluvione 2023 in Toscana

Partiamo proprio dal censimento e dalla richiesta dei danni. La Regione Toscana ha pubblicato sul suo sito i due moduli che i cittadini e le imprese delle zone in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per l’alluvione posso usare per l’autocertificazione dei danni subiti. Il modello B1 è destinato ai privati cittadini, mentre il modello C1 alle attività economiche e produttive.

Per le imprese si tratta di fac-simile, viene spiegato dalla Regione, per illustrare agli utenti le informazioni necessarie, ma in questo caso la richiesta avverrà compilando un form online. La procedura sarà attivata la prossima settimana per i privati (che caricheranno direttamente il modulo) e successivamente per le imprese (form online). L’importante, viene specificato, è conservare gli scontrini e le fatture delle spese già sostenute e le foto dei danni subiti. Sul sito della Regione si trovano anche i chiarimenti sulle diverse voci presenti sui moduli.

Contributi a fondo perduto e risorse regionali per gli alluvionati

In parallelo alla procedura di risarcimento danni legata allo stato di emergenza nazionale, la Regione Toscana sta mettendo in campo altri sostegni per le popolazioni colpite dall’alluvione del 2 novembre 2023. In particolare il Commissario delegato per l’emergenza Eugenio Giani ha condiviso con Anci, Upi, categorie economiche e sindacati, un pacchetto di otto distinte misure per un totale di 50 milioni di euro. “Una cosa importante da sottolineare è che con i provvedimenti di aiuto che assumeremo con legge regionale allargheremo la platea di beneficiari, oltre quella prevista dagli aiuti ottenuti con l’ordinanza di Commissario delegato per l’emergenza – ha detto Giani – Questo per fare in modo che tante imprese e famiglie non restino escluse. Prevediamo di avviare tutte queste misure nell’arco dei prossimi 2-3 mesi”.

18 milioni di euro sono destinati a contributi a fondo perduto: 6 milioni per le imprese danneggiate (attraverso Sviluppo Toscana), altri 6 per le famiglie e 6 milioni per l’istituzione di un fondo rotativo destinato ad abbattere gli interessi per nuovi prestiti bancari e sostenere la liquidità delle imprese, aperto all’adesione di camere di commercio e fondazioni bancarie che potranno aggiungere proprie risorse. Saranno poi messi a disposizione 5 milioni, in collaborazione con la Banca Europea per gli Investimenti e istituti di credito del territorio, per sostenere ulteriori investimenti delle imprese che hanno subito danni dall’alluvione. Altri 20 milioni arriveranno da Fidi Toscana, per assicurare prestiti a piccole e medie imprese.

Alle imprese danneggiate saranno riconosciuti punti in più se parteciperanno al bando regionale 2024 da 125 milioni per progetti di ricerca e sviluppo delle imprese. Inoltre è previsto uno stop di sei mesi sulla restituzione delle somme ottenute dalle imprese danneggiate che in anni passati avevano ottenuto garanzie e microcredito attraverso bandi regionali. All’UE sarà infine richiesta l’attivazione del fondo europeo di solidarietà, come già avvenuto per l’Emilia Romagna.