Quando arriva il contributo affitto e come richiedere il bonus 2024

Per quest'anno le risorse aumentano di mezzo milione di euro. Al via le domande online, mentre arrivano novità per le 2.300 famiglie in graduatoria l'anno scorso

Arriva il bando per il contributo affitto 2024 a Firenze: il Comune ha stanziato 3,5 milioni di euro, mezzo milione in più rispetto all’anno scorso, e ha anche chiarito quando sarà erogato il bonus riferito al 2023. La misura prevede un aiuto economico per le famiglie a basso reddito che vivono in un’abitazione in locazione. L’anno scorso ne hanno beneficiato 2.300 persone.

Chi può richiedere il contributo affitto 2024 a Firenze e come fare domanda del bonus

L’avviso pubblico per richiedere il contributo affitto 2024 è stato pubblicato oggi, 28 ottobre, sul sito del Comune di Firenze. Questi i requisiti per fare domanda:

residenza anagrafica nel Comune di Firenze, nell’immobile per il quale si richiede il contributo affitto 2024

nel Comune di Firenze, nell’immobile per il quale si richiede il contributo affitto 2024 essere titolari di un regolare contratto di affitto esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato

esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato avere un Isee fino a 16.500 euro e un Ise fino a 32.192,74 euro

e un essere in regola con il pagamento del canone di affitto 2024.

La domanda può essere inviata solo online, fino al 28 novembre 2024, accedendo al sito del Comune con le credenziali rilasciate dalla stessa amministrazione, con Spid o CIE. Nel periodo di apertura del bando è possibile chiamare i numeri 055 276 9608/9777 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 il lunedì e il mercoledì, oltre alle fasce orarie pomeridiane il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Dettagli sul sito del Comune.

Quando arriva il pagamento del contributo affitto 2023 del Comune di Firenze

Intanto 2.300 famiglie che durante il 2023 hanno fatto richiesta del contributo affitto stanno ancora attendendo che il bonus venga erogato, tramite bonifico bancario. Il Comune ha fatto sapere che sono in corso di liquidazione i contributi relativi allo scorso anno. “Questa misura viene incontro a chi non riesce a far fronte alle spese per l’affitto, è un tassello importante del complesso di azioni che vogliamo mettere in campo sulla casa che per noi è una priorità assoluta del mandato”, ha commentato l’assessore alla Casa Nicola Paulesu.

Per il 2024 sono stati aumentati i fondi a disposizione del contributo affitto. “Abbiamo deciso di fare uno sforzo ulteriore aumentando le risorse, a fronte di un Governo che invece ha azzerato questo strumento”, ha aggiunto Paulesu. In particolare i finanziamenti arrivano dalle casse comunali (1.800.000 euro ), regionali (283.144 euro) e dal Pon metro (1.400.000 euro).