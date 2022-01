Befana a Firenze, guida agli eventi del 6 gennaio 2022

La Befana, a Firenze, vien di notte anche il 6 gennaio 2022, con una corposa serie di eventi ad hoc.

E mentre il Governo amplia a quasi tutti i settori l’utilizzo del green pass rafforzato (o super green pass), Firenze si organizza per regalare un un po’ di spensieratezza a grandi e piccini. E se da una parte vengono cancellati alcuni degli eventi cardine dell’Epifania 2022, come quelli organizzati dal Comune di Firenze e come la classica e amatissima Cavalcata dei Magi, organizzata dall’Opera del Duomo, che salta per il secondo anno consecutivo, dall’altra parte propone alcune idee per passare e far passare ai bambini un 6 gennaio 2022 all’insegna – per quanto possibile – della gioia.

Firenze, una calza della befana a km 0 per i piccoli vaccinati

Chi, a partire dalle 10 del giorno dell’Epifania e per tutto l’arco della giornata, si troverà al Mandela Forum di Firenze per vaccinare i propri bambini, incontrerà le prime befane. Si tratta della “befana di Coldiretti” che arriverà per consegnare ai piccoli che si sottoporranno al vaccino anticovid la prima calza a km zero con i prodotti naturali delle aziende agricole toscane, dall’olio extravergine di oliva toscano IGP, alle noci e poi noccioline, miele, nocciole, croccante. È la nuova iniziativa di Donne Impresa Coldiretti Toscana e Campagna Amica in occasione della festa della Befana per premiare i bambini da 5 a 11 anni che si recheranno a vaccinarsi promuovendo al contempo una più salutare alimentazione legata ai prodotti del territorio.

Dalla Befana in canoa sul Ponte Vecchio a quella take away

Chi invece, il giorno dell’Epifania, si troverà a passare dal Ponte Vecchio tra le ore 10 e le 12, vedrà la Befana arrivare a bordo di una dragon boat, in Arno, grazie all’iniziativa benefica di Associazione Canottieri Comunali Firenze e Lilt.

Sempre alle 10, l’Associazione Rondinella del Torrino, al Torrino di Santa Rosa di Firenze, presenta “La befana vien… al Torrino”: nel giardino verranno consegnate delle calze da ritirare e portare via, una sorta di Epifania take away per i più piccini.

Teatro e cinema, le proposte del 6 gennaio 2022 a Firenze (e non solo)

I piccoli amanti del teatro troveranno pane per i loro denti al Teatro Puccini di Firenze, dove è stato pensato uno spettacolo straordinario per l’Epifania 2022. Alle 16:45 andrà in scena lo spettacolo “Ali Babà e i 40 ladroni” (per bambini dai 4 anni in su), una delle più celebri fiabe delle Mille e una notte portata in scena con successo da Centrale dell’Arte e oggi riproposta in un nuovo spettacolare allestimento che ne esalta l’orientale magia.

Anche al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio giovedì 6 gennaio alle 16.30 spazio ai giovani spettatori, in scena “Il brutto anatroccolo”, viaggio di un pulcino nato “diverso” per raccontare l’avventura della crescita e la necessità di sognare. Protagonisti Mirco Sassoli e Livio Valenti, con i pupazzi realizzati da Roberta Socci.

Nessun per chi al teatro preferisce il cinema, sono numerosissime le sale di Firenze e dintorni che nel giorno dell’Epifania 2022 propone una vasta selezione di titoli adatti a tutte le età: dai cartoon alle ultime uscite fino ai più classici cinepanettoni.

Befana 2022 al museo, tra aperture straordinarie e visite guidate

Il 6 gennaio ci saranno aperture straordinarie del Museo di Palazzo Vecchio, aperto dalle 9 alle 19 e del Museo Novecento, dalle 11 alle 20. Sarà aperto inoltre il Complesso di Santa Maria Novella, dalle 10 alle 17. Per il giorno dell’Epifania, inoltre, sia in Palazzo Medici Riccardi sia nei Musei Civici Fiorentini sono previste iniziative e attività speciali per i bambini: oltre all’attività Piccole storie di colori. Rosso (alle ore 10) e al percorso Corte in festa (h11.30) in Palazzo Vecchio, sarà possibile prendere parte al laboratorio artistico sulla tecnica della doratura (h10 e h11.30) in Palazzo Medici Riccardi e al percorso animato sul viaggio dei Magi (h14 e h15.30) in Santa Maria Novella (info e prenotazioni: [email protected].).

Il 6 gennaio 2022 saranno regolarmente aperti anche la maggior parte dei musei statali fiorentini come le Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti, il giardino di Boboli, il Museo nazionale del Bargello, la Galleria dell’Accademia, Palazzo Davanzati e le Cappelle Medicee, che nel giorno dell’Epifania osserveranno un orario prolungato, dalle 8:40 alle 18. Aperto al pubblico fino alle 23 anche Palazzo Strozzi con la mostra “Shine”, personale di Jeef Koons, tra le mostre imperdibili di questo gennaio 2022.