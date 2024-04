Matrimonio da sogno in Toscana: 5 città dove sposarsi

- Pubblicità -

Il numero di cittadini stranieri che scelgono di organizzare il loro matrimonio in Toscana sta costantemente aumentando come emerge dai dati forniti dal Centro Studi Turistici di Firenze. Nel 2023, la regione ha registrato il più alto numero di nozze internazionali rispetto alle altre aree, con un totale di 2600 unioni, il 12,5% in più rispetto al 2022. Questo ha generato un incremento del 29,5% nel volume d’affari, raggiungendo quasi i 170 milioni di euro. Sposarsi in Toscana offre paesaggi mozzafiato, castelli, borghi medievali e spiagge incantevoli. Per chi sta decidendo di dire “Lo voglio”, ecco 5 suggerimenti per celebrare il matrimonio in Toscana con alcune location da favola.

San Galgano: un matrimonio sotto il cielo della Toscana

Indubbiamente, San Galgano rappresenta uno dei luoghi più incantevoli per sposarsi in Toscana. Questa antica abbazia, priva di tetto e risalente al XIII secolo, è oggi una delle sedi offerte dal comune di Chiusdino (Siena) per i matrimoni civili. Qui ci sarà l’opportunità di scambiare i voti sotto il cielo, sia durante il giorno che dopo il tramonto e di notte. Per coloro che desiderano una cerimonia cattolica, a pochi passi si trova L’Eremo di Montesiepi, una chiesa intima e romantica che ospita la celebre “Spada nella Roccia“.

Matrimonio in Toscana vicino alla spiaggia: Castiglioncello

La maggior parte delle cerimonie che si svolgono al mare o proprio sulla spiaggia sono di tipo simbolico. Ogni Comune ha però la possibilità di istituire oltre agli Uffici interni della Casa Comunale, anche uffici separati ed esterni liberalizzando alcuni luoghi tra cui proprio le spiagge. La normativa per il matrimonio in spiaggia cambia a seconda del territorio, per questo la prima cosa da fare è contattare direttamente i vari Comuni della costa.

Per una cerimonia religiosa vicino al mare si può optare per la chiesa dell’Immacolata Concezione a Castiglioncello, nel comune di Rosignano Marittimo. Concluso il rito si potrà scegliere di continuare la festa in una delle tante ville a picco sul mare o direttamente in uno stabilimento sulla spiaggia. Un luogo gettonato a due passi dal mare, sempre è il Castello Pasquini: una costruzione storica in stile medievale risalente alla fine del 1800, dove è appunto possibile svolgere il rito civile. Il Castello è dotato anche di giardini ed è molto vicino alla spiaggia.

Gargonza per un matrimonio reale

In tutta la Toscana, numerosi edifici storici offrono un scenario da favola per i matrimoni. Tra i più belli troviamo il Castello di Gargonza in provincia di Arezzo. Risalente al Duecento, Gargonza è un borgo fortificato che incanta con il suo fascino senza tempo. Qui, la cerimonia nuziale può essere celebrata sia con rito religioso che simbolico nella Parrocchia di SS. Tiburzio e Susanna, oppure con una cerimonia simbolica, nei giardini del borgo o all’interno del Salone del Frantoio.

Per coloro che desiderano un matrimonio civile, le opzioni non mancano: è possibile scegliere tra il chiostro rinascimentale o il giardino di fronte allo storico Municipio di Monte San Savino, distante solamente 6 km da Gargonza.

Matrimonio nel cuore delle Apuane: il sì nelle grotte

Le coppie che sognano di sposarsi in una location stravagante trovano risposta nel Comune di Fivizzano. Nella provincia di Massa Carrara è possibile celebrare le nozze con rito civile nelle Grotte di Equi Terme, un luogo antico e ricco di storia.

Dal 2015 è stata anche introdotta la possibilità di arricchire la propria cerimonia con un’esibizione del Gruppo Storico Fivizzano. L’Associazione Sbandieratori, da anni impegnata nell’arte dell’intrattenimento, offre questo servizio specializzato. Per ulteriori dettagli, è possibile contattare direttamente il Comune di Fivizzano.

Firenze: una vasta scelta di location per matrimoni

Grazie alla vasta gamma di opzioni, sposarsi in Toscana in cornici da sogno non è difficile e non è da meno il capoluogo. Per quanto riguarda il rito civile, il Comune di Firenze offre una selezione di suggestivi luoghi per celebrare matrimoni. La più recente aggiunta a Firenze è l’ex infermeria del convento di Santa Maria Novella, introdotta nel settembre 2019 come una delle “location d’arte” consigliate. Inoltre si può scegliere tra diverse sale in Palazzo Vecchio (Sala di Lorenzo, Salone dei Cinquecento, Sala Rossa) e al Museo Bardini (nella Sala della Carità). A queste opzioni si aggiunge la Sala Consiliare di Villa Vogel, situata nella periferia nel quartiere dell’Isolotto e il Giardino delle Rose vicino a piazzale Michelangelo.