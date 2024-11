Mercatini di Natale in Toscana: i più belli del 2024

Luminarie e proiezioni sui palazzi, casette di legno nelle piazze storiche, iniziative speciali per accompagnare lo shopping. I mercatini natalizi più suggestivi da visitare in Toscana

I mercatini di Natale in Toscana riaccendo le loro luci in vista delle feste 2024: i più belli si svolgono nei centri storici, dalle bancarelle nei borghi della Val d’Orcia alle vie di Arezzo illuminate da proiezioni e giochi di luce, fino al cuore di Firenze, piazza Santa Croce, adornata con casette in stile nordeuropeo. Questi villaggi sono il posto perfetto per passare qualche ora, trovare idee originali per i regali, ma anche per (ri)scoprire il territorio con una gita fuori porta.

Dove si trovano mercatini più belli della Toscana: Arezzo Città del Natale 2024

640mila luci a basso impatto energetico che illuminano il giardino storico del Prato. Il villaggio tirolese in piazza Grande. La casa di Babbo Natale alla Fortezza medicea. E ancora la ruota panoramica e la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Una delle più belle città della Toscana si veste a festa: Arezzo Città del Natale 2024 propone anche quest’anno mercatini, giochi di luci, eventi a tema legati dal fil rouge dell’arte, in occasione dei 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari.

La festa parte dal 16 novembre per andare avanti fino al 6 gennaio. In particolare i mercatini prendono posto in piazza Grande con il villaggio tirolese attivo fino al 29 dicembre, ma anche nel chiostro della biblioteca e nella zona del “Prato” che ospiteranno l’artigianato locale e infine in piazza San Jacopo e piazza Risorgimento dove arriveranno le tipiche casette in legno. Fra le novità del 2024, la tappa di Eurochocolate, storica manifestazione dedicata al cioccolato, che dal 16 al 24 novembre offrirà ai visitatori un’anteprima nel Chiostro della Biblioteca per poi trasferirsi dal 5 al 29 dicembre in Piazza della Libertà.

Arezzo Città del Natale 2024

– Quando : dal 16 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, ogni weekend

– Segni particolari : un’intera città che si trasforma in un villaggio natalizio

– Programma completo e orari sul sito ufficiale

Natale di Stelle a Cortona

Più che un semplice mercatino è un vera e propria kermesse con eventi per tutti. A Cortona torna “Natale di Stelle“: dal 30 novembre nel borgo in provincia di Arezzo si accendono le luci con videomapping, una nevicata artificiale, un laser show musicale, l’esperienza immersiva dedicata ai bambini “Santa Claus Virtual Express” a palazzo Ferretti. Il Centro convegni Sant’Agostino ospiterà dal 7 dicembre al 6 gennaio poi la Mostra del giocattolo d’epoca e del modellismo.

Natale di Stelle a Cortona

– Quando : dal 30 novembre 2024

– I dettagli della manifestazione saranno annunciati il 20 novembre

– Segni particolari: Natale in una città etrusca

– Per info: www.comune.cortona.ar.it

Mercatini di Natale a Montepulciano e in Val d’Orcia

Uno dei mercatini di Natale più belli in Toscana è senza dubbio quello che si trova a Montepulciano suggestivo borgo medievale in provincia di Siena, che anche per il 2024 rinnova il suo ricco calendario di eventi in vista delle feste. Da sabato 16 novembre tornano le tipiche casette in piazza Grande, in via San Donato e nelle strade vicine dove trovare addobbi natalizi, creazioni artigianali, abbigliamento e le leccornie tipiche del periodo. Si tratta di uno dei mercatini di Natale più grandi del Centro Italia. A poca distanza, la Fortezza Medievale di Montepulciano si trasforma nel Castello di Babbo Natale, la casa dove i bambini possono incontrare Santa Claus e curiosare nel villaggio tra elfi, renne e sorprese (ingresso a pagamento).

Tra i mercatini della Val d’Orcia, uno dei più frequentati è anche quello di Pienza, che va in scena durante il weekend dell’Immacolata, dall’6 all’8 dicembre 2024, per le vie del centro storico, mentre in piazza Dante ci saranno banchi di artigianato e antiquariato.

Natale a Montepulciano 2024

– Mercatini di Natale : dal 16 novembre ogni sabato e domenica e dal 20 dicembre al 6 gennaio

– Orario : dalle 10:30 alle 19:30 (il 25 dicembre solo nel pomeriggio)

– Segni particolari : mercatini di Natale sul “set” dei vampiri della saga di Twilight

– Programma sul sito del Natale a Montepulciano

Il mercatino di Natale e le casette in piazza Santa Croce a Firenze

Spostiamoci nel cuore della Toscana per arrivare in uno dei mercatini di Natale più conosciuti, finito anche sulle guide turistiche internazionali, quello allestito in piazza Santa Croce, davanti alla basilica, con 50 casette in legno. Il Weihnachtsmarkt porta le atmosfere del Nord Europa nella culla del Rinascimento. Curiosando tra gli stand degli espositori si può trovare artigianato artistico da tutta Europa, senza dimenticare le tipiche leccornie e bevande del periodo invernale, per riscaldarsi durante i weekend dell’Avvento.

La nuova edizione del mercatino di Natale in piazza Santa Croce prende il via sabato 23 novembre e continua fino a domenica 22 dicembre 2024. Durante i fine settimana sarà anche possibile consegnare la letterina a Babbo Natale e sono previsti canti natalizi, musica e spettacoli degli sbandieratori. Ma facendo due passi si potranno trovate molti altri mercatini di Natale in tanti angoli di Firenze (qui le date).

Mercatini di Natale in piazza Santa Croce

– Quando : dal 23 novembre al 22 dicembre 2024

– Orario : dal lunedì al giovedì 10-22, nel weekend chiusura alle 23

– Segni particolari : un villaggio in stile nordeuropeo in pieno centro a Firenze

– Informazioni nell’articolo sul mercatino di Natale in piazza Santa Croce

Empoli Città del Natale 2024, tra mercatini, nevicate e luminarie

Oltre ad Arezzo e Montepulciano, un’altra città toscana che si illumina per le feste è Empoli, che da qualche anno a questa parte ha lanciato le sue iniziative per Natale con tanto di mercatini, installazioni luminose sui palazzi del centro, parate in costume e tante attrazioni come la pista di pattinaggio sul ghiaccio e la ruota panoramica. Il programma di iniziative prende il via il 16 novembre per andare avanti fino al 12 gennaio. In piazza della Vittoria sono protagonisti i mercatini, in piazza Farinata degli Uberti torna la grande nevicata (di schiuma) e le proiezioni sulle facciate dei palazzi, nel Chiostro degli Agostiniani viene confermato il magico mondo di Babbo Natale.

E poi tante altre iniziative: installazioni luminose disseminate nel centro, la giostra dell’albero magico in piazza Matteotti dove arrivano anche la pista sul pattinaggio e le attrazioni per i bambini, il mattoncini village in via Paladini e la casa delle mascotte nel Palazzo Leggenda.

Empoli Città del Natale 2024

– Quando : dal 16 novembre 2023 al 12 gennaio 2024

– Mercatini di Natale : dal 16 novembre al 15 dicembre tutti i sabati e le domeniche; apertura speciale dal 21 al 24 dicembre

– Orario mercatini : dalle 10.30 alle 19.30

– Segni particolari : la città si illumina a festa

Programma completo sul sito di Empoli città del Natale

I mercatini più belli della Toscana: Lucca Magico Natale 2024

L’edizione 2024 di “Lucca Magico Natale” è pronta per animare il centro storico della città toscana con mercatini, giochi di luce, iniziative per bambini e un percorso tra gli alberi e i presepi più belli. Il villaggio dello shopping allestito nelle tipiche casette di legno in piazza Napoleone viene animato da spettacoli e intrattenimento, oltre che da Babbo Natale “in carne e ossa”.

E poi tanti appuntamenti tra novembre e dicembre con la Fiera d’inverno, i market artigiani e creativi, gli eventi dedicati al cioccolato e il classico mercato dell’antiquariato, uno dei più suggestivi della regione (14-15 dicembre), senza dimenticare l’apertura serale dei negozi dal 21 al 23 dicembre per gli ultimi ritardatari in cerca del regalo perfetto.

Lucca Magico Natale 2024

– Mercatini di Natale, le date : dal 23 novembre 2023 al 6 gennaio 2025

– Segni particolari : iniziative da vivere dentro le mura storiche (e non solo)

– Programma completo sul sito di www.turismo.lucca.it

Mercatini di Natale sulla costa toscana: Forte dei Marmi e Pietrasanta

Per un tour diverso tra i mercatini di Natale, ci spostiamo verso la costa toscana, nelle città più VIP della Versilia. A Forte dei Marmi (Lucca), la tradizionale fiera di Natale si svolge tra piazza Garibaldi, via Mazzini e via Roma dal 30 novembre al 26 dicembre 2024. Tra gli stand è possibile trovare addobbi, artigianato e prodotti enogastronomici di qualità. A poca distanza, un suggestivo centro storico che si agghinda per le feste è quello di Pietrasanta che ospita lungo la sua passeggiata, fino a piazza Crispi, mercatini natalizi di artigianato nei weekend da fine novembre fino a pochi giorni prima delle feste.

Mercatini di Natale in Versilia

– Fiera di Natale di Forte dei Marmi: 30 novembre-26 dicembre , dalle 10 alle 19.30 (chiusa il 25 dicembre)

– Mercatini di Natale a Pietrasanta: nei weekend dal 29 novembre fino al 22 dicembre dalle 9 alle 20