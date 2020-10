AAA cercasi idee per il Fantafondo di via Rocca Tedalda

Perché non lasciare che siano i giovani a occuparsi della riqualificazione degli spazi destinati ai giovani? Perché non rendere vivi grazie a loro luoghi come il Fantafondo di via Rocca Tedalda, alla periferia di Firenze? È iniziato lo scorso luglio Presidi positivi, il progetto dell’assessorato alle politiche giovanili, finanziato dalla Regione Toscana, nato proprio per rivitalizzare e donare nuova vita agli spazi pubblici a partire dall’iniziativa di associazioni, centri giovani, operatori di strada e cittadini.

Il primo progetto a partire è stato quello del giardino di via Torcicoda, dove i ragazzi del quartiere, gli street-artist di #UnitedPainting e gli Operatori di strada Firenze hanno realizzato la prima opera in Italia di design art su pavimentazione in uno spazio pubblico.

Rocca Sport al Quartiere 2

Ora Presidi positivi arriva anche nel Quartiere 2 con il progetto curato dalla cooperativa Arca in via Rocca Tedalda. Proprio in questi giorni è stato costituito il comitato sportivo Rocca Sport composto da sette giovani di età compresa fra i 15 e i 25 anni. Il comitato avrà il compito di coinvolgere giovani e adulti in attività sportive e di socializzazione, anche grazie alla risistemazione del giardino e del campo da gioco davanti alla stazione ferroviaria di Rovezzano.

La riqualificazione del Fantafondo di via Rocca Tedalda

Nei mesi scorsi è stato elaborato il regolamento del Rocca Sport e in questi giorni verrà installato un tavolo da ping pong e riqualificata l’area circostante al Fantafondo, il centro giovani che la cooperativa Arca gestisce dal 1999 in via Rocca Tedalda, a Rovezzano. Sono in programma ulteriori lavori al campo sportivo che sarà trasformato in una struttura polivalente dedicata al calcetto, al basket e alla pallavolo. Il comitato organizzerà almeno una volta al mese eventi sportivi e ricreativi: tornei di basket e ping pong, giocoleria per i più piccoli.

Teresa Innocenti, coordinatrice dei servizi di area sociale della cooperativa Arca, spiega: “Ritengo che promuovere progetti come questi che coinvolgono l’area sociale sviluppi una facilitazione alla relazione, valorizzi le attitudini e le capacità di ogni operatore e crei opportunità di confronti. Tutto questo contribuisce ad un benessere comune. Si incrociano infatti diversi aspetti: la creatività, l’arte e la partecipazione dei giovani cittadini che mettono a frutto le loro capacità e i loro talenti nel ripensare gli spazi in cui vivono”.

Per chiunque voglia partecipare alle attività del Fanta Fondo o contribuire con idee e proposte, lo spazio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19, in via Rocca Tedalda 269.