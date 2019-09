Camminare all’aria aperta fa bene: a chi passeggia e anche all’ambiente. È questa l’idea del plogging, lo sport che abbina l’attività fisica alla raccolta dei rifiuti abbandonati sulle strade, nei parchi, nelle zone urbane. Domenica 15 settembre a Firenze arriva il dog plogging, una passeggiata ecologica in compagnia del proprio cane. L’appuntamento si chiama “Follow Your Pet and… Pulisci la città con noi!” ed è in programma alle ore 10 ai giardini di Campo di Marte.

Il plogging a Firenze. Insieme al proprio cane

Iniziative di questo tipo stanno riscuotendo sempre maggior successo nelle città italiane e non solo. Questa volta a Firenze, però, il plogging sarà a sei zampe. Sarà compito del padrone raccogliere i rifiuti, ma l’amico a quattro zampe sarà un piacevole compagno durante la passeggiata.

Ritrovo fissato al fontanello dei giardini di Campo di Marte un quarto d’ora prima dell’inizio della passeggiata, alle 9.45. Non serve iscriversi né essere preparati, basta portare con sé un paio di guanti e un sacchetto, oltre alla voglia di rendere la città più pulita e decorosa. Alla fine della passeggiata i “ploggers” verranno omaggiati di un gadget a tema. La partecipazione è gratuita.

Torna Follow Your Pet

L’appuntamento farà da preludio alla seconda edizione di Follow Your Pet, il festival dedicato agli animali da compagnia. La seconda edizione si svolgerà sabato 21 e domenica 22 settembre (dalle 10 alle 20) nel parco di Villa Montalvo, a Campi Bisenzio, alle porte di Firenze.

I protagonisti della due giorni sono sempre gli animali, cani e gatti in primis, oltre a cavalli, rapaci e rettili, ma a differenza della prima edizione si tratterà di una vera e propria festa – a ingresso gratuito – per gli amanti degli animali e della natura. Un weekend di laboratori, gare, passeggiate, dimostrazioni, animazione e tante altre attività nelle quali coinvolgere tutta la famiglia. Dalle gare di agility dog alle prove di approccio all’acqua per il proprio cane, dall’aiuto nella gestione dell’arrivo di un gatto in casa al truccabimbi, dai laboratori creativi a tema pet all’avvicinamento al mondo del cavallo, fino ad una caccia al tesoro a tema, alle prove di obedience e agli incontri con esperti e veterinari.

Per il 2019, in linea con la crescente attenzione all’ambiente e alla sostenibilità, gli organizzatori di FYP hanno incentrato l’intera manifestazione sul rapporto uomo/natura dando una decisa svolta green, a cominciare dalla scelta della location, che ha lasciato i padiglioni della Fortezza da Basso per spostarsi in un polmone verde poco distante dal centro di Firenze. Grande attenzione ai bambini e alle loro famiglie, che sono invitati a passare un weekend diverso, conoscendo da vicino gli animali presenti o portando i propri, per educare al rispetto e alla cura, per sensibilizzare e condividere l’amore verso i pet.

“Follow Your Pet and… Pulisci la città con noi!”, l’appuntamento di plogging in compagnia del proprio cane a Firenze, è organizzato da Follow Your Pet in collaborazione con le associazioni “Insieme per l’ambiente”, “The Ploggers” e “CSEN Firenze e Prato”.