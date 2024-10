Fiorentina da applausi. Schianta il Milan con Adli e Gudmundsson

- Pubblicità -

La Fiorentina domina una partita pazzesca. Finita 2-1 con tre rigori assegnati dall’arbitro Pairetto e tutti e tre parati. Il primo da Maignan su Kean poi due da un mostruoso De Gea che ha parato dagli undici metri i tiri di Hernandez e Abraham. Gol dell’ex Adli, Pulisic e Gudmundsson. A fine match rosso per Theo. Palladino schiera la difesa a quattro con Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens. A centrocampo Bove e Cataldi con Adli, in avanti Gudmundsson e Colpani a fianco di Kean. Fonseca cambia un solo uomo rispetto a martedì a Leverkusen: Morata per Loftus-Cheek, con la squadra che è la stessa rispetto alle ultime tre vittorie in campionato.

La partita

Il Milan cerca di imporre il gioco ma la Fiorentina non si fa intimorire. Al 18’ Pairetto, con l’ausilio della VAR, concede un rigore alla Fiorentina per l’intervento in area di Theo Hernandez su Dodô. Il francese, nel tentativo di rinviare il pallone, calcia il piede del terzino viola e viene punito col penalty che Kean si fa poi parare da Maignan. Il Milan continua a difendere in maniera disattenta ed al 35’ è l’ex Adli che riceve un pallone da fallo laterale, salta Pulisic e imbuca con un gran diagonale. È l’1-0 per i viola. Al 43’ Pulisic serve Tijjani Reijnders che si invola verso De Gea ed entra in contatto con Luca Ranieri: Pairetto indica il dischetto assegnando il rigore al Milan, che De Gea para a Theo Hernandez. De Gea poi neutralizza anche una conclusione ravvicinata di Abraham.

Nel secondo tempo ancora grandi emozioni. Al 48’ Kean viene lanciato tutto solo da Adli che segna ma l’attaccante della Fiorentina è nettamente in fuorigioco e Pairetto annulla il goal del possibile 2-0. Al 54’ terzo rigore del match. Kean, nel tentativo di spazzare la palla, colpisce in pieno Gabbia e causa la massima punizione che un De Gea mostruoso para nuovamente, stavolta ad Abraham. Ma l’azione d’attacco dei rossoneri porta i suoi risultati. Al 59’ cross di sinistra di Theo Hernandez per Pulisic che trova il pareggio. Al 70’ proteste viola per un presunto intervento di Theo Hernandez su Andrea Colpani: Pairetto si consulta con la sala VAR e stabilisce che è tutto regolare. Kean fallisce il 2-1 da ottima posizione ma si riscatta servendo al 72’ Gudmundsson che batte Maignan per il 2-1. Nel finale Kean vede stamparsi sulla traversa il tiro del 3-1 mentre nel finale viene espulso Theo per proteste. Per gli stessi motivi era stato allontanato dalla panchina Raffaele Palladino. Tre punti importanti ed una vittoria che può essere la svolta per la stagione dei viola.

L’allenatore

Raffaele Palladino contentissimo per il successo contro il Milan. “È una soddisfazione, ma non è la partita della svolta. È una bellissima emozione che cercavamo da tempo e sono felice che sia arrivata stasera contro un grande Milan. Abbiamo attaccato e difeso da squadra: Firenze e la Fiorentina meritavano una notte magica così che dedichiamo ai tifosi e al presidente. Dobbiamo continuare a lavorare, non è la mia Fiorentina, ma la nostra Fiorentina, credo che oggi si sia visto un grande spirito di squadra, e l’emblema è Kean che non si è buttato giù dopo il rigore e ha fatto una gran prova. Dobbiamo goderci la vittoria, ma possiamo crescere ancora. Kean è stato uno dei migliori in campo, è stato un leone davvero. Condivido il pensiero di Fonseca sui rigori, ma non critico mai gli arbitri per storia personale. C’è qualcosa da modificare nei regolamenti perché i rigori vengono concessi con troppa facilità. De Gea è stato un fenomeno stasera, è stato un grande campione e dovremo ringraziarlo per averci fatto vincere”.