Fiorentina fuori dalla Coppa Italia. L’Empoli passa ai rigori

La Fiorentina che nelle passate edizioni è sempre stata una grande protagonista della Coppa Italia cade subito, ai calci di rigore, contro l’Empoli. Seghetti ed Esposito i protagonisti per la squadra della Valdelsa. Sbagliano dagli 11 metri Ranieri e Kean. La serata non è stata come tutte le altre. Era ancora vivo il ricordo di quanto accaduto domenica scorsa. Bellissima la coreografia dei tifosi viola in curva Ferrovia per incoraggiare Edoardo Bove. Palladino ha schierato Terracciano in porta con Dodo e Gosens sulle fasce e Comuzzo e Ranieri centrale. Ha riproposto ancora Martinez Quarta a centrocampo. In avanti Bektran e Sottil con Kean. D’Aversa ha dovuto cambiare molto a causa degli infortuni ma chi è sceso in campo si è fatto valere a cominciare dal giovane portiere Seghetti, 19 anni ma bravissimo, Henderson ed Ekong.

La partita

La partita della Fiorentina inizia subito in salita. Dopo quattro minuti Martinez Quarta perde palla sulla trequarti in favore di Hederson che serve in area Ekong che non ha problemi a segnare. È l’1-0 per l’Empoli. Al 17’ si vede la Fiorentina con Kean che colpisce di testa su cross di Dodò ma colpisce la traversa. Si va all’intervallo con gli ospiti in vantaggio.

Nella ripresa la Fiorentina domina il gioco ma è solo al 59’ che perviene al pareggio con Kean che mette in rete un pallone respinto da Seghetti su tiro di Sottil. Al 71’ è proprio Sottil che parte dalla sinistra, rientra sul destro e segna con un tiro deviato da Gosens. Ma ancora un errore viola è decisivo per la gara. Al 77’ ancora una palla persa a centrocampo, ancora Henderson che serve in area Esposito che batte Terracciano con un tocco morbido. È il gol del 2-2 e che porta la sfida ai rigori.

Dal dischetto segnano Gudmundsson (al rientro in viola), Colombo e Kouamé. Ekong sbaglia calciando a lato. Ranieri si fa parare il rigore da Seghetti e Kean calcia alle stelle mentre l’Empoli non sbaglia con Henderson e Marianucci. L’ultima trasformazione viola è di Cataldi. Poi Esposito porta l’Empoli ai quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà una tra Juventus e Cagliari.

L’allenatore

Raffaele Palladino ha commentato il momento che sta vivendo la squadra e la sconfitta con l’Empoli. “Ovvio che una cosa così grave dia un contraccolpo. Abbiamo vissuto tre giorni col pensiero sempre verso Edo e a livello emotivo ci ha tolto qualcosa sicuramente. La squadra nel primo tempo era contratta, non serena, abbiamo fatto errori che di solito non facciamo. I ragazzi ce l’hanno messa tutta, non rimprovero nulla. Nel secondo tempo poi abbiamo metabolizzato e la prestazione è stata ottima: creato tanto, abbiamo messo in difficoltà e ribaltato l’Empoli. Peccato aver preso il secondo gol simile al primo. Sembrava una partita un po’ stregata, dispiace uscire. Il primo gol – continua Palladino – è stato un errore in costruzione, un rimpallo in uscita che ha messo il giocatore dell’Empoli davanti al portiere. Sul secondo ci hanno sporcato la giocata ma non è un errore gravissimo. Bravi loro a bucarci, abbiamo pagato cara la minima disattenzione. Più che altro dovevamo sfruttare meglio le occasioni create, il loro portiere è stato il migliore in campo. Di solito facciamo meglio”.