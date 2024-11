Fiorentina Settebello. Vittoria anche a Como

- Pubblicità -

La Fiorentina centra la settima vittoria consecutiva in campionato. La squadra di Raffaele Palladino vince anche a Como, grazie alle reti di Adli e Kean. Domenica prossima, al Franchi, affronterà i campioni d’Italia dell’Inter con gli stessi punti in classifica. E, certamente, con meno pressioni mentre il tifo viola non vuole smettere di sognare. La squadra viola dopo il successo con la Lazio ha pareggiato con l’Empoli e poi si è mostrata sempre cinica, pratica ed inarrestabile e tra le prime della classifica. Nove risultati utili consecutivi. A Como Palladino non rischia e schiera la quadra che è ormai considerata titolare con il rientro di Cataldi a fianco di Adlii e Bove a centrocampo e Beltran e Colpani dietro a Kean. Come successo contro Genoa e Torino i viola hanno messo in difficoltà i lariani ed hanno dimostrato tanta solidità con Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens.

La partita

Nonostante la presenza di Benedict Cumberbatch, Sherlock Holmes al cinema e Chris Pine, volto del capitano Kirk di Star Trek al Sinigaglia il Como di Fabregas può far poco contro la Fiorentina nonostante una partenza equilibrata che però i viola interrompono al 16’ con Adli bravo a sfruttare una sponda di Beltran ed a battere Audero con un potente destro da fuori area. Con la rete di vantaggio i viola iniziano ad amministrare la gara ma non riescono a chiuderla. Nella ripresa il Como prova a trovare il pareggio con un paio di giocate grazie a Patrick Cutrone e poi di Belotti. Ottima la prova di De Gea che riesce a parare un attacco dei comaschi in due tempi con i tiri di Goldaniga e Barba. Palladino cambia Cataldi con Sottile ed è proprio il nuovo entrato che, al 68’, si invola sulla sinistra e lascia partire un cross verso l’area di rigore dove Kean, con un tocco di sinistro, trafigge Audero per il 2-0. È il risultato col quale si chiude la partita garantendo la Fiorentina ai vertici della serie A.

L’allenatore

Felice Raffaele Palladino a fine gara. “Oggi non è stata una bellissima partita, il Como ci ha messo in difficoltà e ho fatto i complimenti a Fabregas. Adesso la testa alla partita di Conference League di giovedì prossimo al Franchi contro i ciprioti del Pafos. Vogliamo fare bene in Europa, perché l’ultima l’abbiamo persa. Da qui al 4 gennaio – aggiunge Palladino – giochiamo ogni tre giorni, ora guardiamo alla Conference. Vogliamo giocarcela con tutti, questo è un gruppo che ha tanta voglia, avere questo gruppo a disposizione è bellissimo. Noi siamo ambiziosi, il campionato è strano. Ci sono squadre che ancora non hanno trovato la quadra. Noi non dobbiamo sentirci più forti di quello che siamo. Noi dobbiamo lavorare sodo con spirito di squadra e sacrificio. Più in là guarderemo la classifica e ci porremo degli obiettivi. Dobbiamo recuperare tutti. Gudmundsson ha un piano di rientro questa settimana. Speriamo che fili tutto liscio. Proviamo a recuperarlo per l’Inter o magari per la Coppa Italia. Adesso che è rientrato Pongracic siamo felici. Speriamo di riavere presto a disposizione anche Richardson e Biraghi che ha avuto un problemino al polpaccio ma dovrebbe essere a posto. Non possiamo permetterci di perdere nessuno”.