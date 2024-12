La Fiorentina in Portogallo per vincere ed evitare il Chelsea in Conference League

- Pubblicità -

Dopo la sconfitta in campionato contro il Bologna, arrivata dopo otto vittorie consecutive, la Fiorentina torna a giocare la Conference League giovedì 19 dicembre (alle 21) allo stadio Dom Alfonso Henriques, sfidando il Vitoria Guimaraes. Una gara da vincere dato che i portoghesi sono secondi con 13 punti, due in meno del Chelsea, mentre la Fiorentina è terza con 12 punti. La formazione di Palladino, che tornerà in panchina, dopo il lutto per la scomparsa della madre, dovrà necessariamente vincere per ottenere il secondo posto, valido per evitare il Chelsea capolista prima di un’eventuale finale, in quanto quest’anno è previsto un tabellone tennistico e non il classico sorteggio. Un pareggio infatti consentirebbe alla Fiorentina solo l’aritmetica qualificazione diretta agli ottavi ma non di evitare gli inglesi dalla propria parte. Diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport (252).

Le probabili formazioni

Palladino non ha ancora deciso se far giocare in porta Terracciano o Martinelli. In difesa ci sarà Dodo, al centro Comuzzo e Ranieri ed a sinistra Parisi per far riposare Gosens. A centrocampo non ci sarà Cataldi, alle prese con un piccolo fastidio fisico, al suo posto Richardson insieme a uno tra Mandragora e Adli. Sulla trequarti dovrebbe giocare Gudmundsson o, in alternativa, Beltran, con Sottil e Ikonè. Davanti altro ballottaggio tra Kean e Kouame.

L’allenatore del Vitoria Guimaraes, Rui Borges, schiererà in porta Varela. Davanti a lui la difesa è formata da Mendes, Rivas, Fernandes e Alberto Costa. A centrocampo Manu, Silva e Samu. Il tridente d’attacco sarà formato da Nuno Santos, Kaio Cesar e la punta centrale Oliveira.