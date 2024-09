La Fiorentina parte bene ma l’Atalanta rimonta e vince

- Pubblicità -

Dopo tre pareggi la Fiorentina perde, a Bergamo, la prima gara di serie A. Eppure i viola, soprattutto nel primo tempo, hanno mostrato grandi miglioramenti ma passati due volte in vantaggio con Martinez Quarta e Kean i viola si sono fatti rimontare e, proprio poco prima dell’intervallo sono andati sotto grazie a Lookman. L’Atalanta poi spreca anche un paio d’occasioni nella ripresa ma il risultato non cambia. Palladino schiera Bove a centrocampo e Colpani come spalla di Kean. Gasperini si affida ancora a Retegui e Lookman.

La partita

Bello il primo tempo. le due squadre non si risparmiano e regalano cinque reti. Dopo 8 minuti è Mandragora a provare ad impensierire Carnesecchi con un bel tiro di sinistro. Al 15’ colpo di testa di Gosens, Carnesecchi respinge ma Martinez Quarta, da due passi, la butta dentro ed è l’1-0 per i viola. L’Atalanta però reagisce e Lookman salta Bove e serve Retegui che, di testa, supera De Gea, al debutto in A. È il primo pareggio. Al 32’ c’è un cross dalla sinistra di Mandragora e Kean, solo davanti a Carnesecchi, segna il 2-1. Poco dopo è sempre Kean a sfiorare il 3-1 colpendo il palo esterno. Proprio al 44’ l’Atalanta pareggia, di testa, con De Ketelaere e poi passa in vantaggio grazie ad un tiro di Lookman. Si va al riposo con gli orobici avanti 3-2.

Nel secondo tempo l’Atalanta ha avuto tante occasioni in contropiede, tutte sprecate. Su una disattenzione di Quarta, che si fa saltare da Bellanova, è De Gea a salvare la porta deviando in angolo. Al 74’ l’Atalanta sfiora il quarto gol con De Ketelaere ma De Gea para e poco dopo è Zappacosta, in contropiede, a tirare debolmente verso la porta viola. L’Atalanta spreca ancora con Lookman ma riesce a controllare fino alla fine e la Fiorentina perde la sua prima gara in serie A.

L’allenatore

Raffaele Palladino vede comunque miglioramenti. “Abbiamo fatto una grandissima prestazione mettendo in difficoltà l’Atalanta ed abbiamo rischiato di andare sul 3-1. Poi in un minuto abbiamo preso gol su un’ingenuità e su un’azione dell’Atalanta. Io sono contentissimo della prestazione dei miei ragazzi perché ho preso tanti spunti ed è stata la migliore prestazione da quando sono qui. Sono molto contento della fase difensiva di oggi, abbiamo difeso bene da squadra; abbiamo concesso poco ad una squadra come l’Atalanta. Ci vuole un po’ di tempo ma mi è piaciuto tutto da parte della squadra, c’è da migliorare gli errori individuali – aggiunge il tecnico – ed è compito mio e dello staff. Quando arriva un giocatore nuovo ci vuole un po’ di tempo e di adattamento”.