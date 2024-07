Preso Pongracic. Milenkovi ceduto al Nottingham Forest

- Pubblicità -

Marin Pongračić, calciatore croato con cittadinanza tedesca, è il nuovo difensire della Fiorentina. Arriva dal Lecce, ha 26 anni, e andrà a sostituire il serbo Nikola Milenkovic che è stato ceduto al Nottingham Forest.

Cambio in difesa

Lo scambio tra i coetanei Nikola Milenkovic e Marin Pongracic farà risparmiare circa un milione di euro netto l’anno sull’ingaggio per i toscani. Marin Pongracic è rinato al Lecce dove, soprattutto nella scorsa stagione, ha saputo farsi notare. La Fiorentina per aggiudicarselo ha bruciato la concorrenza del Rennes, pareggiando l’offerta dei bretoni (15 milioni di euro più 1 di bonus) e spuntandola grazie alla volontà del giocatore. Per lui ingaggio da oltre 2 milioni di euro l’anno.