Primo atto dei quarti di finale di Conferenze League. La Fiorentina affronta il Victoria Plzen

Torna a giocare in Europa la Fiorentina che, almemo da quanto visto nelle ultime uscite, pare voler curare con più attenzione Coppa Italia e Conference League a scapito del campionato. Per questo la trasferta di giovedì 11 aprile (alle 18,45) contro il Victoria Plzen è importantissima per raggiungere la semifinale di Conference league. Al di là della gara di ritorno, prevista all’Artemio Franchi dopo una settimana, sarà importante per gli uomini di Vincenzo Italiano fare subito risultato nell’andata dei quarti di finale.

Le probabili formazioni

Davanti a Terracciano potrebbe giocare Faraoni con Dodò e Kayode in panchina. Dalla parte opposta Parisi potrebbe far rifiatare capitan Biraghi, mentre in mezzo si profila il rientro di Martinez Quarta che affiancherà con ogni probabilità Ranieri anche perché Milenkovic ha bisogno di riposare. In mediana Arthur è ancora in dubbio per le non perfette condizioni fisiche. Potrebbero giocare Bonaventura e Mandragora, oppure Duncan. A guidare l’attacco dovrebbe essere ancora Belotti con Sottil e Nico Gonzalez. Dovrebbero partire dalla panchina Kouamé, Beltran e Barak.

Lunga la lista degli indisponibili nella squadra ceca: oltre al lungodegente nigeriano Durosinmi sono ai box per infortunio Mosquera, Jirka e Sykora mentre Dweh e Kopic sono stati fermati per squalifica. A protezione di Jedlicka giocheranno Jemelka, Heyda e Hranac. Centrocampo diretto da Kalvach e Cerv, con il franco-guineano Souaré ed il brasiliano Cadu laterali, mentre davanti con Chory dovrebbero agire Sulc e Traore, con Vydra come alternativa.