A Firenze, le feste di Natale si passano al museo

A Firenze le feste di Natale sono tutte da trascorrere al museo grazie alle iniziative organizzate da MUS.E. Nel periodo delle festività natalizie, dal 26 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, i Musei Civici Fiorentini, Palazzo Medici Riccardi e MUS.E propongono un ricco programma di visite, incontri e attività per grandi e piccini. Il programma natalizio vede il sostegno di American Express, GIOTTO – love brand di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, Tenderly – brand di Lucart Spa, Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella e Unicoop Firenze. Domenica 9 gennaio, inoltre, torna la Domenica Metropolitana, che consente l’accesso gratuito nei Musei Civici Fiorentini e in Palazzo Medici Riccardi a tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze (prenotazioni da lunedì 3 gennaio).

Nelle feste di Natale attività per famiglie e bambini a Palazzo Vecchio

A Palazzo Vecchio le famiglie potranno ogni giorno prendere parte alle storie per i più piccoli Favola della tartaruga con la vela e Per fare una città ci vuole un fiore (tutti i giorni alle 10, famiglie con bambini 4/7 anni) e al percorso speciale Corte in festa (tutti i giorni alle 11.30, famiglie con bambini 6/10 anni). In programma anche alcune attività sviluppate insieme a GIOTTO – love brand di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini: i laboratori rivolti ai bambini dai 4 ai 7 anni e dedicati alle Piccole storie di colori (l’attività sul Giallo è prevista il 30 dicembre e il 3 gennaio alle h10, quella sul Rosso il 2 gennaio e il 6 gennaio alle h10) e l’atelier sull’affresco per i bambini dagli 8 anni in su (9 gennaio h10 e h11.30). Domenica 9 gennaio nel Salone dei Cinquecento con Danze a corte il pubblico potrà cimentarsi nei passi rinascimentali (prenotazioni da lunedì 3 gennaio).

Visite guidate al Museo Novecento, in Santa Maria Novella e al Museo Bardini

Al Museo Novecento lunedì, martedì, mercoledì e domenica alle h11 saranno proposte le visite guidate alla mostra di Jenny Saville – una tra le migliori mostre da visitare in Toscana a dicembre 2021 – e alle h12.30 quelle alla collezione permanente, mentre nei pomeriggi di lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica alle h16.30 sarà attivo Figure, il laboratorio di pittura per famiglie con bambini e ragazzi 8/12 anni. In Santa Maria Novella sarà possibile prenotare visite tematiche centrate sulla Natività di Maria a partire dai capolavori del complesso (per adulti, dal lunedì al venerdì alle h10.30), le visite generali al convento domenicano (dal lunedì al venerdì alle h12), gli itinerari speciali dedicati alla figura di Dante Alighieri, attivi fino al 9 gennaio (la domenica alle h15.30) e le attività per famiglie Vita quotidiana in convento (il sabato alle h15.30, famiglie con bambini 8/12 anni). Al Museo Bardini per gli adulti sarà possibile prendere parte alle visite focus sulle Madonne con Bambino acquisite dall’antiquario Bardini (lunedì, venerdì e sabato alle h14), mentre le famiglie potranno aderire all’attività Un mondo tutto blu (lunedì, venerdì e sabato h15.30, famiglie con bambini 4/7 anni).

In Palazzo Medici Riccardi durante le festività natalizie la mostra temporanea su Benozzo Gozzoli

La domenica mattina fino a fine 2021 ci saranno le Passeggiate dantesche nel centro cittadino (10.00 e 11.30) e le visite guidate del complesso delle Murate, arricchito dalla programmazione di arte contemporanea di MAD Murate Art District (10.30 e 12.00). Proseguono le visite guidate gratuite al Memoriale di Auschwitz il lunedì e il venerdì (9.30, 10.30, 11.30); il sabato (10.00, 11.00, 12.00) e la domenica (15.00, 16.00, h17.00). In Palazzo Medici Riccardi l’offerta si arricchisce grazie alla mostra temporanea Benozzo Gozzoli e la cappella dei Magi: oltre alle visite al museo e alle attività A casa Medici e Lo stemma Medici. Storie e leggende, sono in programma visite alla mostra per gli adulti (tutti i lunedì, i sabati e le domeniche alle 16.30, tutte le domeniche h10 riservate soci Unicoop Firenze), mentre alle famiglie è proposto un atelier d’arte sulla doratura il martedì e la domenica alle 11.30. Prenotazione obbligatoria: [email protected] 0552760552.

Le iniziative speciali a Firenze targate MUS.E nel giorno dell’Epifania

Per il giorno dell’Epifania, infine, sia in Palazzo Medici Riccardi sia nei Musei Civici Fiorentini si terranno attività speciali per i bambini: oltre all’attività Piccole storie di colori. Rosso (h10) e al percorso Corte in festa (h11.30) in Palazzo Vecchio, sarà possibile prendere parte al laboratorio artistico sulla tecnica della doratura (h10 e h11.30) in Palazzo Medici Riccardi e al percorso animato sul viaggio dei Magi (h14 e h15.30) in Santa Maria Novella. Per tutte le visite, i percorsi e le attività la prenotazione è obbligatoria: 055-2768224 [email protected] Per Palazzo Medici Riccardi 055-2760552 [email protected] Chiuso il mercoledì. Nei Musei Civici Fiorentini le proposte hanno un costo di €2,50 (residenti Città Metropolitana di Firenze) e di €5,00 (non residenti Città Metropolitana di Firenze) oltre al biglietto di ingresso al museo; sono gratuiti per i possessori della Card del Fiorentino, nel limite delle tre proposte annue. Riduzione 2×1 soci Unicoop Firenze. In Palazzo Medici Riccardi le proposte hanno un costo di €2,00 (residenti Città Metropolitana di Firenze) e di €4,00 (non residenti Città Metropolitana di Firenze) oltre al biglietto di ingresso al museo. Riduzione 2×1 soci Unicoop Firenze.