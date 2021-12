Le migliori mostre da visitare in Toscana a dicembre 2021

Tantissime mostre da visitare in Toscana nel mese di dicembre 2021, un’occasione per fare qualcosa di diverso durante le festività natalizie, partendo dalle installazioni scintillanti di Jeff Koons a Firenze, fino arrivare alla pop art di Warhol a Pontedera e alle sculture di Mitoraj sulla spiaggia di Viareggio.

Firenze: Jeff Koons a Palazzo Strozzi

Una delle tante mostre presenti a Firenze nel mese di dicembre è “Shine” di Jeff Koons l’evento che porta a Palazzo Strozzi le opere più famose dell’artista, gigantesche sculture colorate in acciaio che coinvolgono lo spettatore. Aperta anche nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, l’esposizione sarà visitabile fino al 30 gennaio 2022.

Sono tante le attività organizzate, come le visite guidate gratuite – comprese nel prezzo del biglietto – ogni mercoledì alle 18:00 e domenica alle 15:00, laboratori per bambini e famiglie (ogni mercoledì 3 ai 6 anni, il 28 dicembre e 30 dicembre da 7 a 12 anni) e le visite di “Mezz’ora d’arte” condotte dagli studenti dell’Accademia delle Belle Arti. Per prenotarsi: [email protected]

Orari: tutti i giorni (10-20)

Per maggiori informazioni: www.palazzostrozzi.org/mostre-in-corso/

Jenny Saville, la mostra diffusa a Firenze

La mostra invita il pubblico a scoprire l’opera di Jenny Saville attraverso la sua produzione pittorica, evidenziando lo stretto rapporto tra l’artista e i maestri del Rinascimento italiano, in particolare con alcuni capolavori di Michelangelo.

Le opere sono esposte in 5 location differenti, il Museo del Novecento (dov’è presente il numero maggiore di quadri dell’artista britannica), il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, il Museo dell’Opera del Duomo di Firenze, il Museo degli Innocenti e Casa Buonarroti. La mostra sarà visitabile fino al 20 febbraio 2022.

Queste le iniziative al Museo del Novecento: visite guidate ogni sabato alle ore 15:00 e 16:30; atelier di pittura per bambini fino a 12 anni, tutte le domeniche alle ore 16:30. È obbligatoria la prenotazione.

Orari del Museo Novecento: 10-18 tutti i giorni tranne il 25 dicembre

Per maggiori informazioni: http://www.museonovecento.it/jenny-saville-orari-e-biglietti-dei-musei-coinvolti-nella-mostra/

Turandot e l’oriente fantastico di Puccini, Chini e Caramba al Museo del Tessuto di Prato

Sempre in Toscana durante il mese di dicembre 2021 si possono ammirare gli oggetti che raccontano la storia del Turandot di Puccini. Una mostra diversa, inedita e multidisciplinare che unisce collezioni private e pubbliche dando vita ad un progetto di ampio respiro. 120 oggetti di scena, 30 costumi, maschere teatrali, tessuti provenienti da tutto il mondo che esplorano la produzione di scena del Turandot di Puccini andato in scena per la prima volta nel 1926 al Teatro della Scala. C’è tempo fino al 23 gennaio 2022 per visitarla.

Sono previste visite guidate ogni domenica (17:30/18:30)

Orari: da martedì a giovedì (10-15) venerdì-sabato (10-19) domenica (15-19) compresi 24-25-26 dicembre. Per maggiori informazioni: www.museodeltessuto.it

Mostre da visitare in Toscana a dicembre 2021: Keith Haring e la street art a Palazzo Blu di Pisa

Una delle esposizioni di punta in Toscana durante il mese di dicembre 2021 è quella di Keith Haring a Palazzo Blu, dove per la prima volta arrivano in Europa oltre 170 opere del padre della street art che ripercorrono la sua produzione artistica, provenienti dalla Nakamura Keith Haring Collection.

La mostra, visitabile fino al 17 aprile 2022, si sviluppa in sette sezioni differenti che aiutano il visitatore a ripercorrere la vita di Keith Haring attraverso le sue opere. I temi affrontati sono molto ampi e indicativi della personalità dell’artista, dal lavoro con i bambini alla nascita del Keith Haring Italian Project, fino ad arrivare a quelli che hanno contraddistinto la sua produzione artistica, la prevenzione dell’AIDS, i diritti dei gay, il razzismo, l’apartheid, la guerra e molti altri.

Sempre a Palazzo Blu, prende vita “Attitude” la mostra che raccoglie le varie attitudini personali di artisti che hanno iniziato a dipingere spontaneamente nel contesto urbano, unendo l’energia della strada con la creatività. Quattro sale per raccontare le varie anime della street art, da quella ribelle a quella più istituzionale. Le opere saranno visibili fino al 3 aprile 2022.

Orari: lunedì/venerdì (10-19) Sabato/Domenica (10-20)

Maggiori informazioni: www.palazzoblu.it

Pop art per tutti: Andy Warhol – ICONS! al PALP di Pontedera

La mostra Andy Warhol – ICONS! racconta la vita dell’artista più influente degli anni ’60, narratore della società moderna che ha trasformato in arte i feticci dell’immaginario collettivo americano. L’evento presenta più di 140 opere disposte in 5 sezioni che percorrono i suoi lavori dagli esordi fino alla fine degli anni Ottanta e sarà visitabile fino al 20 marzo 2022.

Orari: dal martedì alla domenica (10-19). Chiuso il 25/12.

Maggiori informazioni: www.palp-pontedera.it

Mostre in Toscana a dicembre: “Il tempo degli eroi” di Mitoraj a Viareggio

Dal 15 dicembre al 16 gennaio 2022 due opere di Igor Mitoraj sono visibili presso la spiaggia del Belvedere delle Maschere di Viareggio. L’artista riporta l’attenzione sul valore dell’antichità attraverso uno sguardo contemporaneo che coinvolge lo spettatore. “Ikaro Blu” e “Ikaria Grande”, le due installazioni dell’artista, creano un ponte tra passato, presente e futuro. Mitoraj ha realizzato molte esposizioni in parchi e ville storiche nel corso della sua carriera, come nella Valle dei Templi di Agrigento o quelle postume a Pisa, Roma e Pompei.