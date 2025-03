Eu.Topie, a Firenze al via la call per giovani artisti

- Pubblicità -

Si chiama eu.topie, la call ideata da Lungarno e Tabloid, con il sostegno del Comune di Firenze e di Europe Direct e rivolta ad artisti, illustratori, grafici, fotografi, architetti e creativi del territorio toscano, invitati ad esplorare il concetto di città sostenibile e innovazione responsabile, ispirandosi ai Goal 9 e 11 dell’Agenda 2030 dell’Unione Europea.

I partecipanti potranno presentare opere di diversa natura – dal collage alla fotografia, dall’illustrazione alla videoarte – con l’obiettivo di immaginare e rappresentare scenari urbani desiderabili e possibili. La call è aperta fino al 31 marzo 2025, e le opere selezionate verranno esposte presso il MAD Murate Art District dal 30 maggio al 5 giugno 2025. Inoltre, una delle creazioni sarà scelta per diventare la copertina del numero di maggio 2025 di Lungarno.

Eu.topie, come partecipare alla call per artisti

Eu.topie si pone l’obiettivo di stimolare una riflessione sulla trasformazione delle città e sul ruolo dell’innovazione nel costruire spazi urbani più inclusivi, sostenibili e resilienti dando voce a giovani talenti, coinvolgendoli in un processo di co-immaginazione della Firenze del futuro.

Per partecipare alla call per artisti Eu.topie, è necessario inviare la propria candidatura all’indirizzo [email protected], allegando da 1 a 3 opere in formato digitale, un breve testo descrittivo e una biografia.

È possibile trovare tutte le informazioni e scaricare il bando di concorso di Eu.topie basta collegarsi al sito del magazine Lungarno.