Villa Vittoria Cultura presenta “Silenzio e Memoria”

Serata speciale venerdì 27 giugno negli spazi di Villa Vittoria dove andrà in scena “Silenzio e memoria”, l’evento straordinario, a cura di Firenze Fiera, in ricordo del 45° anniversario della strage di Ustica e in omaggio alla memoria delle vittime e ai loro parenti.

La serata si aprirà a partire dalle ore 20,08 e proseguirà fino alle 20,33, rievocando quegli interminabili e drammatici minuti che segnarono, venerdì 27 giugno 1980, nei cieli del basso Tirreno, l’abbattimento del DC9 Itavia, partito da Bologna e diretto a Palermo, che costò la vita a 81 persone di cui 13 bambini. Il titolo (Silenzio e memoria) che sigilla questa serata di ‘teatro civile’ impone una profonda riflessione sull’interrogativo inquietante di non sapere, ancora oggi, i nomi degli autori materiali del disastro aereo.

Una testimonianza viva

Un appuntamento ‘live’ unico e toccante che è testimonianza viva e straordinaria di impegno civile, doveroso momento di ricordo, di riflessione e di confronto per continuare a cercare la verità e chiedere giustizia per uno degli episodi più tragici e ancora irrisolti della storia del nostro Paese.

Dopo i saluti del presidente di Villa Vittoria Cultura, Giovanni Fittante, sarà il presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini, ad introdurre il ricordo di questo disastroso evento della nostra storia con l’obiettivo di richiamare tutti coloro che sono preposti alla ricerca della verità a mettere a frutto determinazione e forza necessaria per cercare di dare una risposta di giustizia ai parenti delle vittime. A seguire l’intervento di Ugo De Vita, autore, attore e docente universitario, alla cui voce sarà affidata anche la lettura di alcune terzine del Canto XXXIII del Paradiso con brevi cenni storiografici che saranno ricordati dalla voce di Massimiliano Cardini.

Informazioni

L’entrata è prevista a partire dalle ore 19.45 (lato tramvia, Vialle Filippo Strozzi). Ingresso libero confermando via e-mail a: [email protected] – [email protected]