Arte & Cultura

Firenze Déco: da aprile atmosfere degli anni Venti a Palazzo Medici Riccardi

L’esposizione, a cura di Lucia Mannini, prenderà il via il 2 aprile, promossa da Città Metropolitana di Firenze e organizzata da Fondazione MUS.E

Libero Andreotti "Bambina che gioca a sassetto" 1919, bronzo, collezione Andreotti. 2025@Museo Libero Andreotti, Pescia, (PT) Italia.
di Redazione

Dal 2 aprile al 25 agosto 2026 Palazzo Medici Riccardi a Firenze ospiterà Firenze Déco. Atmosfere degli anni Venti, una mostra che restituisce al grande pubblico il ruolo centrale della città nella diffusione dell’Art Déco in Italia ed Europa.

L’esposizione, a cura di Lucia Mannini, è promossa da Città Metropolitana di Firenze e organizzata da Fondazione MUS.E.

In mostra un decennio di straordinario fermento creativo, in cui Firenze si afferma come laboratorio raffinato di arti applicate, moda, design, teatro e arti decorative.

Cosa c’è nella mostra Firenze Déco

Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi di scena ricostruiscono il clima culturale degli anni Venti, mettendo in dialogo artisti e manifatture che seppero rinnovare la tradizione con uno sguardo aperto alle avanguardie e al gusto internazionale.
Dal contributo di Gio Ponti per Richard-Ginori alle opere di Galileo Chini, da Thayaht ai gioielli ricercati dall’alta società internazionale alle fino alle magnifiche sete apprezzate da D’Annunzio, fino agli accattivanti manifesti pubblicitari: il percorso espositivo propone una lettura ampia e non localistica del Déco fiorentino, evidenziandone la rilevanza nazionale e internazionale. Un viaggio immersivo nelle atmosfere di un’epoca che ha segnato in modo duraturo l’identità moderna della città.

Ricordiamo che nel frattempo a Palazzo Medici Riccardi è in corso mostra dedicata a Clemen Parrocchetti, che è stata prorogata all’8 febbraio.

