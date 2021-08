Riaprono stanze e passaggi segreti di Palazzo Vecchio

Hanno riaperto al pubblico le stanze e i passaggi segreti di Palazzo Vecchio a Firenze, chiusi da un anno e mezzo. La stretta scala in pietra voluta da Gualtieri di Brienne e ricavata nello spessore della muraglia medievale, lo Studiolo di Francesco I, meraviglioso scrigno delle raffinate collezione del principe Medici, lo Scrittoio del padre Cosimo I, accessibile solo grazie a passaggi celati dietro a dipinti, il vasto spazio che sta sopra il soffitto del Salone dei Cinquecento, dove si staglia un imponente – e tuttora efficiente – sistema di capriate a sostegno sia del “palco” dipinto sia del tetto a copertura.

Sono questi i luoghi che ritmano una delle visite più attrattive dell’offerta culturale fiorentina e più richieste da oltre vent’anni: i passaggi segreti di Palazzo Vecchio che hanno appena riaperto al pubblico dopo un anno e mezzo di chiusura forzata.

Piccoli gruppi per accedere alle stanze e passaggi segreti di Palazzo Vecchio

Sospesi da un anno e mezzo circa, durante i mesi di chiusura dei musei e quelli di delicata e prudente riapertura, i percorsi segreti di Palazzo Vecchio a Firenze riaprono, con un aggiornamento dei protocolli anti-contagio, rendendo così possibile accedere nuovamente e tu ad ambienti esclusivi e di grande suggestione in piena sicurezza: i visitatori di Palazzo Vecchio potranno infatti fruire nuovamente di questo tipo di itinerario, a piccoli gruppi, a partire da domenica prossima, quando i passaggi segreti torneranno a far parte del programma di visite e di attività a cura di MUS.E, andando ad affiancarsi al già ricco calendario di iniziative nei Musei Civici Fiorentini.

Passaggi segreti e non solo, tutte le visite guidate nei musei civici di Firenze

Oltre ai passaggi segreti, disponibili in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo (prenotazione obbligatoria 055-2768224 [email protected]), restano infatti attive tutte le visite per adulti e le attività per famiglie nei diversi musei cittadini, in programma ogni giorno e più volte al giorno: in Palazzo Vecchio le consuete visite a palazzo e le attività per bambini Favola della tartaruga con la vela, Per fare una città ci vuole un fiore, Vita di corte; al Museo Bardini le visite al museo e l’attività Un mondo tutto blu; al Museo Novecento le visite al museo e alle numerose mostre temporanee (fra cui si ricorda la piccola e preziosa esposizione monografica su Arturo Martini, aperta al pubblico a metà luglio) e gli atelier Disegnare per vedere sulla memorabile mostra dedicata a Henry Moore; presso Santa Maria Novella le visite al complesso e gli itinerari family Alla scoperta di Santa Maria Novella; in Santa Maria del Carmine le visite alla Cappella Brancacci, capolavoro del Rinascimento, e alla Fondazione Romano l’attività per piccoli Animali di pietra, oltre alle visite alla Fondazione e al complesso di Santo Spirito; a Forte Belvedere le visite alle mostre in corso e i laboratori di fotografia per ragazzi L’arte del vedere, realizzati con Fondazione CR Firenze; al Memoriale di Auschwitz le visite al Memoriale.

Oltre Palazzo Vecchio, viaggio alla scoperta delle torri e antiche porte di Firenze

Senza dimenticare le visite alle torri e porte cittadine per l’estate 2021: San Niccolò (tutti i giorni), Torre della Zecca (7 agosto, 28 agosto, 18 settembre), Porta Romana (14 agosto, 4 settembre, 25 settembre), Bastione San Giorgio (21 agosto, 11 settembre, 2 ottobre). Il costo della visita è di €6, gratuito per i possessori della Card del Fiorentino. Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria [email protected] 055-2768224.

Visite ai passaggi segreti e non solo, ecco come partecipare

Tutte le proposte – comprese le visite alle stanze e passaggi segreti di Palazzo Vecchio – sono fruibili su prenotazione con un’integrazione di €2,50 (residenti Città Metropolitana di Firenze) o di €5 (non residenti Città Metropolitana di Firenze) rispetto al biglietto d’ingresso; sono gratuite per i possessori della Card del Fiorentino (nel limite di tre durante l’anno di validità della Card), per i disabili e loro accompagnatori, per guide turistiche e interpreti, per giornalisti, per soci ICOM, ICOMOS e ICCROM. Riduzione 2×1 per i soci Unicoop Firenze.

Si ricorda che tutti i residenti nella Città Metropolitana di Firenze possono acquistare la Card del Fiorentino al costo di €10 annui, ottenendo l’accesso illimitato a tutti i Musei Civici Fiorentini per un anno a partire dalla data di attivazione e la gratuità per la partecipazione di tre visite guidate. Per maggiori informazioni: http://musefirenze.it/carddelfiorentino-2/

