Giardino di Boboli gratis per i residenti a Firenze (da 3 ingressi)

Il Giardino di Boboli è gratis per i residenti a Firenze anche dai due ingressi che sono stati riaperti al pubblico nella mattinata del 5 luglio 2022: chi vive in città può entrare a costo zero non più solo dalla Porta di Annalena e dal cancello di Porta Romana, ma anche da quello che dà sul Forte di Belvedere. Quest’ultimi due accessi erano rimasti chiusi per due anni a causa della mancanza di personale a seguito della pandemia. Adesso tornano attivi e presidiati dai guardiani.

Come entrare gratis nel Giardino di Boboli: l’ingresso per i residenti a Firenze

La novità riguarda ovviamente i tantissimi turisti che visitano il grande parco mediceo, ma anche chi vive in città. Dagli anni Novanta a oggi, i residenti nel Comune di Firenze – mostrando un documento di identità – potevano entrare gratis nel Giardino di Boboli dalla Porta di Annalena e da quella presente a Porta Romana. Adesso potranno farlo anche dal cancello di Forte Belvedere. Se sul documento non è specificata la residenza, basta portare anche un certificato di residenza. L’accesso da Palazzo Pitti invece resta a pagamento, secondo il prezzo praticato alla biglietteria: 10 euro l’intero per visitare solo Boboli, biglietto ridotto a 6 euro, ingresso gratuito per tutti la prima domenica del mese.

“La possibilità di entrare gratuitamente a Boboli anche dal Forte Belvedere è una novità che siamo felici di poter garantire a tutti i fiorentini – ha commentato il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmid – Presto si rivelerà ancor più interessante e utile, perché i lavori di restauro della vicina Kaffeehaus all’interno del Giardino sono ormai quasi completati, e questi bellissimi spazi riapriranno con nuovi servizi e una nuova caffetteria“.

Gli orari del giardino di Palazzo Pitti

Dal 5 luglio 2022 quindi il Giardino di Boboli è aperto al pubblico dai 4 accessi (Palazzo Pitti, Porta di Annalena, Porta Romana e Forte Belvedere, gli ultimi 3 gratis per i residenti a Firenze) secondo gli orari consueti:

fino al 31 agosto 2022 , dalle 8.15 alle 19.10

, dalle 8.15 alle 19.10 dal 1 settembre al 31 ottobre e da aprile a maggio , dalle 8.15 alle 18.30 (con ora legale); dalle 8.15 alle 17.30 (con ora solare)

, dalle 8.15 alle 18.30 (con ora legale); dalle 8.15 alle 17.30 (con ora solare) dal 1 novembre al 28 febbraio , dalle 8.15 alle 16.30

, dalle 8.15 alle 16.30 marzo, dalle 8.15 alle 17.30 (con ora solare), dalle 8.15 alle 18.30 (con ora legale)

Boboli è aperto da lunedì a domenica, con chiusura per turno ogni primo e ultimo lunedì del mese oltre che nei giorni di Natale e Capodanno. L’ultimo ingresso è un’ora prima della chiusura.