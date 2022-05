Giornata dimore storiche 2022 a Firenze: visite a castelli e ville

A Firenze la Giornata nazionale delle dimore storiche 2022, organizzata dall’Adsi, permetterà di visitare gratuitamente oltre 36 luoghi esclusivi, tra castelli, ville, palazzi storici e case dove hanno vissuto personaggi noti, mentre in tutta la Toscana saranno coinvolte più di 120 location. L’appuntamento è per domenica 22 maggio. Quest’anno l’iniziativa vede la collaborazione tra l’associazione Dimore storiche italiane, l’associazione nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni e Eventi Privati.

La Giornata nazionale Adsi

Il nostro paese conserva tantissimi tesori sul proprio territorio, uno di questi è rappresentato dagli immobili storici, segni di una storia passata dall’enorme valore sociale, culturale ed economico. Infatti le dimore storiche sono estremamente importanti per i luoghi in cui sono collocate, basti pensare che oltre la metà di queste si trova in comuni con una popolazione inferiore ai 20.000 abitanti. La giornata dell’Adsi permetterà di riscoprire la bellezza di questi luoghi unici sensibilizzando i visitatori sul ruolo che le dimore storiche hanno nel nostro paese. Oltre ad essere luoghi di memoria sono anche posti in cui si tramandano saperi antichi, infatti le figure professionali che ruotano attorno a questo mondo sono restauratori, artigiani, maestri vetrai e molti altri.

Le iniziative promosse dalla Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, anche in Toscana e a Firenze, vanno dai concerti alle mostre, dagli spettacoli al concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto agli utenti di Instagram. Il calendario è in aggiornamento quindi vi consigliamo di visitare il sito web dell’ADSI. Le visite sono gratuite, la prenotazione online è obbligatoria.

Giornata nazionale delle dimore storiche 2022: i luoghi aperti a Firenze

Durante la giornata dell’Adsi tantissime dimore storiche sul territorio fiorentino apriranno le loro porte per incantare il pubblico. Per l’occasione sarà possibile visitare luoghi come Villa Corsi Salviati, un edificio di impianto cinquecentesco con un giardino all’inglese risalente al 1700 oppure la Villa il Casale, tra Careggi e Sesto, risalente al XIV secolo. Proprio qui si potranno visitare gratuitamente le terme sotterranee e il ninfeo, entrambi risalenti al 1500.

Spostandoci verso il centro storico di Firenze durante la giornata delle dimore storiche sarà possibile salire sull’Antica Torre di Via Tornabuoni in cui si terrà il concerto a cura della Scuola di Musica di Fiesole. La Torre, più volte citata nel XII canto dell’Inferno dantesco, è stata per moltissimo tempo residenza di aristocratici, letterati italiani, internazionali, musicisti e altre figure di spicco.

Un altro palazzo da visitare all’interno del centro di Firenze sarà quello della famiglia Antinori, documentata a Firenze sin dal XII secolo e tutt’oggi proprietaria della Villa che porta il loro nome. Senza spostarsi dal cuore della città anche Palazzo Ximenes Panciatichi aprirà le sue porte. Al suo interno sono custodite opere d’arte di ogni genere, dai dipinti di Botticelli e Paolo Uccello fino ad arrivare all’arte più moderna, oltre al bellissimo salone da ballo centrale di 200 metri quadrati. Nella lista dei luoghi da vedere in Toscana per la giornata dell’Adsi figura anche il Giardino Torrigiani ricco di coltivazioni rare, ad oggi il più grande giardino privato di Firenze.

La lista dei luoghi coinvolti a Firenze per la Giornata delle dimore storiche 2022 (Adsi)

Ecco tutte le dimore storiche di Firenze e dintorni che domenica 22 maggio 2022 apriranno al pubblico gratuitamente per la Giornata organizzata dall’Adsi Toscana. La prenotazione è obbligatoria e si può effettuare sempre sul sito dell’Associazione Dimore Storiche Italiane.

Villa Corsi Salviati Villa Tornabuoni Lemmi Antica Torre di via Tornabuoni Villa il Casale Palazzo Antellesi Palazzo Antinori Giardino Torrigiani Palazzo Bartolini Salimbeni Giardino di San Francesco da Paola Palazzo Antinori Aldobrandini Palazzo Corsini Fondazione Mello Palazzo Frescobaldi Palazzo Ginori Castello Sonnino- Chianti Palazzo Gondi Palazzo Grifoni Budini Gattai Palazzo Leopardi Palazzo Niccolini Villa Calcinaia- Chianti Palazzo Pucci Palazzo Ricasoli Ridolfi Castello il Palagio-Chianti Palazzo Rucellai Palazzo Ximenes Panciatichi

Nei dintorni di Firenze: