Dopo un anno di stop a causa dell’emergenza Covid, torna la Giornata nazionale delle dimore storiche italiane che a Firenze e dintorni per questa edizione 2021 apre le porte al pubblico di oltre 40 luoghi di interesse tra ville, castelli, fattorie, cimiteri monumentali, giardini storici e case di personaggi illustri, con visite (in presenza) gratuite. L’appuntamento è per domenica 23 maggio 2021 e per partecipare è necessaria la prenotazione online. In tutta la Toscana, l’Adsi – associazione dimore storiche italiane coinvolge in questa giornata speciale 130 luoghi, alcuni dei quali normalmente inaccessibili al pubblico.

Dopo le giornate del Fai, il penultimo weekend di maggio arriva un’altra iniziativa per scoprire il patrimonio diffuso fatto dalle numerose dimore private. L’evento è promosso insieme alla Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam), all’Associazione Nazionale Case della Memoria e a Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep). In programma in alcune location concerti, spettacoli e mostre. Tutto nel rispetto delle normative anti-contagio.

I luoghi aperti a Firenze per la Giornata delle dimore storiche 2021: ville, castelli e giardini

L’elenco dei luoghi aperti è lungo: in città a Firenze ci sono 25 gioielli da scoprire in occasione della giornata delle dimore storiche del 23 maggio 2021. Sarà possibile ad esempio salire sulle terrazze dell’Antica Torre di via Tornabuoni, in pieno centro, dove alle ore 11 è in programma anche un concerto organizzato insieme alla Scuola di Musica di Firenze. Sul “tetto” di Palazzo Pucci invece i visitatori si troveranno davanti alcuni orti biologici con una vista unica sulla Cupola del Duomo. Ci sarà l’occasione di entrare pure in Palazzo Gondi di piazza San Firenze o nel Palazzo Budini Gattai che si affaccia su piazza Santissima Annunziata, con la famosa finestra sempre aperta. A Pian dei Giullari tour dentro Villa Galileo, l’ultima dimora del padre della scienza.

Molti i parchi storici accessibili: il giardino Torrigiani, quello dei Corsini al Prato e il fazzoletto verde accanto alla chiesa di San Francesco di Paola alla base della collina di Bellosguardo. E poi visite nei cimiteri monumentali degli Allori, sulla strada che porta al Galluzzo, e in quello degli inglesi in piazzale Donatello. Nei dintorni di Firenze, per la giornata delle dimore storiche 2021 vengono organizzate visite al convento di Monte Senario, al castello del Trebbio, celebre azienda agricola a Pontassieve, al castello di Barberino di Mugello, le cui origini risalgono all’anno mille e ancora al castello il Palagio, antica fortezza che si trova a San Casciano Val di Pesa. Una chicca è la casa di Indro Montanelli a Fucecchio, sede della Fondazione intitolata al celebre giornalista. Obbligatoria la prenotazione online sul sito dell’Adsi.

L’elenco dei luoghi aperti a Firenze per la giornata Adsi

Ecco le ville, i giardini e i palazzi storici che si possono visitare in città a Firenze per la Giornata nazionale delle dimore storiche 2021 organizzata anche dall’Adsi Toscana.

Cimitero agli Allori – Via Senese 184 – Firenze Cimitero degli Inglesi – Piazzale Donatello 38 – Firenze Cortile di Palazzo Bartolini Salimbeni – Piazza di Santa Trinita, 1 Firenze Fondazione Mello, Studio d’arte le Colonne – borgo Pinti 24 – Firenze Giardino Corsini sul Prato – via il Prato 58 – Firenze Giardino Malenchini – Via dei Benci 1, 50122 Firenze Giardino Rosselli del Turco – Borgo Santi Apostoli 40r – Firenze Giardino San Francesco di Paola – piazza San Francesco di Paola 3 – Firenze Giardino Torrigiani – via dei Serragli 144 – Firenze Giardino degli Antellesi – Piazza S.Croce 21 – Firenze Giardino di Palazzo Frescobaldi – Via Santo Spirito 11 – Firenze Giardino di Palazzo Pandolfini – Via San Gallo 74 – Firenze Palazzo Antinori di Brindisi Aldobrandini – via dei Serragli 9 – Firenze Palazzo Gianfigliazzi Campodonico e Bonaparte – Lungarno Corsini – Firenze Palazzo Gondi – Piazza San Firenze – Firenze Palazzo Grifoni Budini Gattai – piazza Santissima Annunziata 1 – Firenze Palazzo Leopardi – Galleria Studio Marcello Tommasi – Via della Pergola 57 – Firenze Palazzo Niccolini – via dei Servi 15 – Firenze Palazzo Pucci – Via Pucci 4 – Firenze Palazzo Ricasoli Firidolfi – Via Maggio 7 – Firenze Palazzo Ximenes Panciatichi – borgo Pinti 68 – Firenze Terrazza Antica Torre di via Tornabuoni – via Tornabuoni 1 – Firenze Villa Galileo – via del Pian dei Giullari 42 – Firenze Villa Le Pergole – Via del pergolino 15 – Firenze Villa Tornabuoni Lemmi – via Taddeo Alderotti 56 – Firenze

Qui sotto invece l’elenco delle dimore storiche aperte domenica 23 maggio 2021 in provincia di Firenze (la prenotazione è obbligatoria).