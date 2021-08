Istituto Confucio Firenze, un centro di studio della lingua cinese aperto a tutti

L’Istituto Confucio dell’Università di Firenze è uno dei dodici istituti Confucio in Italia nati dalla collaborazione delle Università italiane e quelle cinesi con l’obiettivo di promuovere lo studio della lingua e della cultura cinese in Italia. L’IC fiorentino nasce sette anni fa dalla collaborazione fra l’Università di Firenze e la Tongji University di Shanghai e ha sede in via Santa Reparata all’interno del Dipartimento Lingue Letterature e Studi Interculturali.

Le opportunità di studio sono numerose e aperte a chiunque, non solo agli studenti dell’Università: l’Istituto offre corsi di lingua di livello elementare, intermedio e avanzato e organizza numerosi eventi e attività culturali per promuovere i molteplici aspetti della cultura cinese. L’istituto offre inoltre importanti borse di studio per poter soggiorni di studio in Cina.

I corsi dell’Istituto Confucio di Firenze sono aperti a chiunque: appassionati della lingua e curiosi, studenti delle scuole superiori e studenti universitari, che abbiamo già delle basi o che siano solo all’inizio dello studio di questa lingua così affascinante! La preparazione dei docenti e la modalità di erogazione dei corsi permettono a tutti un apprendimento divertente ed efficace.

La struttura dei corsi dell’Istituto Confucio Firenze

Nel corso dell’anno sono previsti due sessioni di corsi di lingua: la sessione di primavera e quella autunnale. Ciascun corso ha una durata totale di cinquanta ore tenute per metà da docenti italiani altamente qualificati e per l’altra metà da docenti madrelingua cinesi.

I linguaggi settoriali, come turismo e cinese commerciale, sono trattati in maniera più specifica durante i corsi estivi intensivi.

Dalla primavera 2020, a causa della pandemia, l’Istituto ha dovuto ripensare la modalità dei corsi, spostando le classi su una piattaforma online. Questa novità è stata ben accolta e ha visto aumentare il numero degli iscritti che adesso partecipano da qualsiasi parte d’Italia favorendo uno scambio attivo e stimolante.

Gli esami e gli attestati rilasciati

L’Istituto Confucio è un ente certificatore delle competenze linguistico-comunicative in lingua cinese riconosciuto dal governo cinese e da quello italiano attraverso l’esame erogato da Hanban/Istituto Confucio, chiamato Chinese Proficiency Test o HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi). L’esame HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) è un esame riconosciuto a livello internazionale, in linea con il Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Languages e con il Common European Framework of Reference (CEF) ed è suddiviso in sei livelli di difficoltà crescente. Gli attestati hanno validità per concorsi, borse di studio e graduatorie della Pubblica Amministrazione italiana.

Durante l’estate è possibile partecipare a corsi specifici per la preparazione di alcuni livelli HSK, ma anche i corsi semestrali sono utili all’acquisizione degli strumenti per passare l’esame con efficacia.

Le altre attività dell’Istituto

L’Istituto Confucio Firenze offre numerosi altri servizi in collaborazione con le scuole primarie e secondarie: tandem linguistici in presenza, percorsi PCTO, corsi curricolari (ad esempio presso il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Arezzo, dove esiste l’Aula Confucio, un’aula specifica dedicata alle attività dell’IC) e extra-curriculari (ad esempio corsi di mantenimento della lingua rivolti a bambini sinodiscendenti).

Le borse di studio

Sempre con l’obiettivo di promuovere lo studio della lingua cinese, l’Istituto Confucio mette a disposizione ogni anno alcune borse di studio di diverse tipologie per soggiorni studio di diversa durata presso le migliori università cinesi.

Le borse di studio sono rivolte agli studenti più meritevoli che abbiano frequentato i corsi dell’Istituto Confucio e a chi, avendo già raggiunto un alto livello di competenza in cinese, voglia frequentare corsi di specializzazione sulla didattica di questa lingua.

Per essere aggiornati sulle attività dell’Istituto Confucio Firenze e conoscere i dettagli sui corsi (tariffe, orari, calendario, modalità di iscrizione etc) è necessario far riferimento al sito ufficiale: www.istitutoconfucio.unifi.it

L’Istituto è presente anche sui social (Facebook e Instagram)