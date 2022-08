Pubblicità

Sotto l’ombrellone, in montagna, in campagna o in una nuova città, c’è sempre tempo e non ci sono limiti d’età per un bel romanzo, soprattutto in questa stagione: è così che Il Reporter ha deciso di consigliare – a partire da agosto – una serie di libri per bambini che, sommati alla selezione di romanzi suggerita da Gabriele Ametrano, non lascerà i suoi lettori a corto di idee in questa calda estate.

Libri per bambini in estate: La casa ai confini del mondo

Superare le paure, incontrare nuovi amici, scoprire di poter amare luoghi inattesi, abbattere i pregiudizi. Sono questi i temi che, con originalità e delicatezza, affronta Matteo Francini, al suo esordio letterario con il romanzo per ragazzi La casa ai confini del mondo, edito da Il Battello a vapore – Edizioni Piemme.

La casa ai confini del mondo è la storia di Sebastian, un giovanissimo nerd, appassionato di libri, poco incline alle avventure (al contrario dei suoi genitori) e ancora meno avvezzo agli imprevisti, che evita sistematicamente fuggendo al benché minimo odor di pericolo. Fino a quando il babbo, la mamma e la loro macchina carica di voglia di evadere dalla città e dal suo tran tran non portano il ragazzo in cima ad un cocuzzolo sconosciuto, in un paesino abitato da poche anime, sul quale incombe una montagna pressoché inesplorata.

È qui, in un contesto che a Sebastian sembrerà inizialmente inospitale e respingente, che il ragazzo troverà nuovi amici – una in particolare, Nina – scoprirà il valore della condivisione e si getterà incredibilmente in un vortice di avventure travolgenti.

Matteo Francini, giornalista e responsabile dell’ufficio stampa della casa editrice Clichy, ha messo in questo romanzo – vincitore del concorso A caccia di storie, Edizione 2020 – tutta la sua sensibilità e la spiccatissima abilità di narratore, nonché di babbo, ormai navigato, di due bambini (ai quali non mancheranno sicuramente avventure intraprese con la fantasia e da intraprendere con uno zaino in spalla e la macchina piena di sogni).

Pagine: 135

Illustrazioni: sì, firmate da Alessia Moretti

Età consigliata: dai 7 anni per una lettura individuale; dai 5 per una lettura guidata da un adulto

Per chi: bambini curiosi, avidi lettori e/o ascoltatori, amanti dei viaggi

