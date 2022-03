“Licorice Pizza” gratis al cinema con Il Reporter

L’ultimo film di Paul Thomas Anderson, regista di “Il filo nascosto”, “Il Petroliere”, e “Magnolia” arriva finalmente nelle sale italiane. Il Reporter mette in palio 10 biglietti, ognuno valido per due persone, per vedere “Licorice Pizza” gratis lunedì 7 marzo, presso il Cinema Flora di Firenze.

Licorice Pizza, al cinema gratis con il Reporter

“Licorice Pizza” è una delle pellicole più attese dell’ultimo anno. Su schermo, la storia del primo amore tra Alana, venticinquenne alla conquista della sua indipendenza, e Gary, adolescente intraprendente e attore di successo. Ambientato nel 1973, il film si muove di pari passo con la storia d’amore dei due protagonisti, correndo insieme a loro per le strade della San Fernando Valley. Un omaggio al cinema in cui la colonna sonora ha un posto d’onore, riportando sullo schermo i brani mai dimenticati di David Bowie, The Doors, Paul McCartney e molti altri nomi incisi nella storia della musica.

Licorice Pizza, il trailer del film

“Licorice Pizza” è una fase dell’adolescenza. Un tramite verso l’età adulta ambientato in una calda estate americana che “chiude fuori gli adulti”. “Licorice Pizza” restituisce agli spettatori quella magia negli occhi che si ha solo quando ci si innamora per la prima volta.

Licorice Pizza vanta un cast stellare, accanto ai giovanissimi Alana Haim e Cooper Hoffman, in ruoli cameo memorabili, il due volte Premio Oscar Sean Penn, il regista e attore Bradley Cooper, Tom Waits e Benny Safdie.

Vinci il cinema gratis con Il Reporter

