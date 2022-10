Locatelli, le foto sull’ambiente al Rifugio Digitale di Firenze

- Pubblicità -

Supernatural, è questo il titolo del nuovo ciclo di mostre al Rifugio Digitale, spazio espositivo di Firenze che vede esposti gli scatti di Luca Locatelli. Il fotografo pluripremiato pluripremiato è il primo artista ad essere coinvolto nel progetto e che vedrà i suoi suggestivi scatti – che indagano su tecnologia, ambiente, uomo e scienza – in mostra fino al 27 novembre 2022.

La mostra di Locatelli al Rifugio Digitale di Firenze si intitola Future Studies ed è curata da Irene Alison e Paolo Cagnacci. Il fotografo ambientale – che ha già all’attivo premi internazionali importantissimi come il World Press Photo 2020 e 2018, ma anche il Leica Oskar Barnack Award 2020, POY Photographer of the Year 2020 e pubblicazioni sulle più importanti testate al mondo – porta a Firenze una selezione di scatti che indagano il futuro come frontiera di esplorazione, ricerca e documentazione.

Luca Locatelli, al Rifugio Digitale di Firenze in mostra il futuro dell’uomo

Una mappa globale delle sperimentazioni per il genere umano sulla Terra, è questo il grande focus attorno al quale gira la ricerca del fotografo che espone al Rifugio Digitale, con scatti che vanno a testimoniare le esperienze di vertical farming e gli allevamenti di insetti, le città sostenibili nel deserto arabo ma anche le pale eoliche off shore nel Mare del Nord. La personale al Rifugio Digitale, che si aggiunge alla vasta proposta di mostre di questo autunno fiorentino, presenta il lavoro di questo professionista che, come pochi altri, riesce ad accompagnare il visitatore in un un viaggio tra le persone e nei luoghi dove scienza e tecnologia vengono utilizzate per trovare il giusto equilibrio tra l’uomo e il pianeta che abita.

La galleria Rifugio Digitale di Firenze, ospiterà ciclicamente le mostre della serie Supernatural, che potranno essere visitate su appuntamento scrivendo a [email protected]