Luminarie a Firenze, la top five del Natale 2020

A Firenze le luminarie di Natale non si lasciano “spegnere” nemmeno nel 2020, anzi. La città si veste di luci per portare un po’ di serenità e di atmosfera natalizia alla famiglie. Complice F-Light, Florence Light Festival che ormai da tradizione accende Firenze di bagliori colorati nel periodo delle feste, (quasi) ogni angolo di Firenze sembra “sbrilluccicare”. Ecco la top 5 delle luminarie preferite dalla redazione del Reporter, in centro e non solo.

F-Light: da Ponte Vecchio a Palazzo Medici Riccardi

Si intitola “Sight, dalla Selva oscura alla luce” l’edizione di quest’anno del Florence Light Festival, in omaggio a Dante. Promosso dal Comune di Firenze e organizzato da MUS.E, con la direzione artistica di Sergio Risaliti, F-Light Sight, fino al 6 gennaio rivestirà di luce gli spazi urbani, grazie a video-mapping, proiezioni, lightshow e installazioni artistiche. La manifestazione coinvolge come sempre numerosi luoghi fiorentini, ridelineando il profilo notturno della città: dalle piazze principali a Ponte Vecchio, dal Forte Belvedere alle torri e porte medievali, da Palazzo Medici Riccardi al Museo Novecento. Un omaggio particolare è dedicato alle strutture ospedaliere, baluardo prezioso nella resistenza al Covid, nemico che ha stravolto il nostro presente.

Luminarie di Natale: gli alberi d’artista in tre piazze fiorentine

Si rinnova anche l’appuntamento con Three artist trees, i tre alberi d’artista firmati da Michelangelo Pistoletto, Mimmo Paladino e Domenico Bianchi installati rispettivamente in Piazza Gino Bartali, Piazza Santo Spirito e Piazza Santa Maria Novella.

Un grande classico, le luminarie di Natale della Rinascente

Torna come ogni anno il grande cubo di luce del centro storico fiorentino, ovvero le illuminazioni del maxistore Rinascente, che quest’anno impreziosisce l’allestimento con una scritta (anch’essa luminosa). Una cascata di lucine che copre interamente le due facciate dello stabile che ospita i grandi magazzini affacciate su piazza della Repubblica e via degli Speziali.

Le luminarie 2020 nel centro di Firenze, da Piazza Duomo a via Tornabuoni

Oltre al più classico degli alberi di Natale del centro di Firenze, ovvero il bellissimo abete di piazza Duomo, acceso come da tradizione dal sindaco Dario Nardella l’8 dicembre, un’altra amatissima tappa per gli amanti delle luminarie è via Tornabuoni che risplende ogni anno di più. Anche per il 2020 tra cascate di luci, stelle e fiocchi è un vero e proprio “pacchetto regalo” sotto il quale passeggiare (mantenendo rigorosamente il distanziamento).

… E le luminarie di Firenze fuori dal centro: dall’Isolotto alle Cure

Ma le luminarie fiorentine luccicano anche fuori dal centro storico, per dare un barlume di speranza in questo buio 2020. È così che si accende il grande albero in piazza dell’Isolotto e alle Cure, e si accendono le luminarie alle Piagge e a San Donato a Novoli, nei piccoli borghi e nei centri commerciali naturali. Perché senza luci non è Natale, nemmeno questo Natale fuori dall’ordinario.