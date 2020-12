F-Light 2020, torna il Firenze Light Festival: ecco le date e le novità

F-Light, Firenze Light Festival torna anche nel 2020, nonostante il Covid, a illuminare le strade, le piazze e i ponti della città del giglio in vista del Natale, ecco le date e le novità dell’edizione di quest’anno. Promosso dal Comune di Firenze e organizzato dall’associazione MUS.E (con il sostegno di Terna Spa e il supporto di CONAD e MUKKI), F-light vedrà la città illuminata a festa con video-mapping, proiezioni, lightshow e installazioni artistiche dall’8 dicembre al 6 gennaio 2021.

Firenze Light Festival 2020 e la dedica a Dante Alighieri

“Sight, dalla selva oscura alla luce”, questo il titolo dell’edizione 2020 del Firenze Light Festival che, come di consueto, ha la direzione artistica firmata da Sergio Risaliti. Un omaggio a Dante Alighieri a meno di un mese dal 2021, anno in cui ricorreranno i 700 anni dalla morte del sommo poeta. Una dedica che è anche un auspicio, un voler pensare alla luce non solo come effimera decorazione dello spazio urbano, ma una metafora e una visione del futuro cui affidare la speranza di tutti.

F-Light 2020, le date, gli orari e il programma

Dalle piazze principali del centro al Ponte Vecchio, dal Forte Belvedere alle torri fino alle porte medievali, da Palazzo Medici Riccardi al Museo Novecento, fino ai quartieri fuori dal centro storico e soprattutto alle strutture ospedaliere, baluardo prezioso nella resistenza al nemico che ha stravolto il nostro presente.

Protagonista per eccellenza sarà, come nelle scorse edizioni, il Ponte Vecchio, che verrà illuminato con l’installazione “The other side of the life” realizzata da The fake factory, un affresco con motivi geometrici e alcuni stralci dei versi danteschi. Altri luoghi clou dell’iniziativa sono Palazzo Medici Riccardi, l’edificio della Camera di Commercio mentre il Museo Novecento accoglierà sulla facciata un’istallazione luminosa dell’artista collettiva Claire Fontaine (a cura di Paola Ugolini e Sergio Risaliti, fino all’11 marzo) dal titolo “Siamo con voi nella notte”.

Le installazioni e l’accensione degli alberi di Natale

Si rinnova l’appuntamento con i Three artists trees, tre alberi di Natale speciali, reinterpretati da tre artisti di fama internazionale. Anche quest’anno come nel 2019 a offrire gli artisti coinvolti saranno Michelangelo Pistoletto, Mimmo Paladino e Domenico Bianchi che vedranno le loro installazioni in piazza Gino Bartali, piazza Santo Spirito (queste due verranno accese l’8 dicembre) e Piazza Santa Maria Novella (il 15 dicembre).

A cura di Silfi Spa le illuminazioni che vestiranno di nuova luce Piazza Indipendenza e le sue statue mentre una nuova illuminazione permanente sarà accesa su Via Calzaiuoli e su altre strade e piazze del cuore della città. Altri luoghi “investiti” dai fasci luminosi del festival saranno il Forte Belvedere, le Rampe del Poggi, il Loggiato dell’Istituto degli Innocenti, la Torre di San Niccolò, la Torre della Zecca e le Porte storiche fiorentine: Porta alla Croce, Porta al Prato, Porta Romana, Porta San Gallo e Porta San Frediano. Tra i luoghi di F-Light anche Piazza SS. Annunziata (con la proiezione artistica di Bright Festival), via Tornabuoni (a cura di Confcommercio) e piazza San Firenze.

F-Light, l’omaggio alla resistenza degli ospedali al tempo del Covid

Per ricordare l’enorme lavoro svolto quotidianamente nelle strutture ospedaliere che lavorano per contrastare l’epidemia da Covid-19, verranno proiettati tre fasci luminosi verso il cielo grazie alla collaborazione di Silfi Spa. L’installazione luminosa, intitolata “I fari della resistenza. Fede, Speranza, Carità”, partirà simbolicamente da piazza della Repubblica, dove si trova la colonna dell’abbondanza, dal Battistero di Firenze, luogo di fondazione spirituale della città, vicino alla colonna di San Zanobi, e in prossimità dell’Ospedale di Santa Maria Nuova.