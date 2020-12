Il concerto di Antonio Artese, dal Museo Marino Marini al web

Il Museo Marino Marini e l’Istituto italiano di cultura di Oslo insieme per uno speciale concerto-documentario online con il maestro Antonio Artese.

Si intitola “La musica delle forme” il concerto ispirato all’opera dell’artista pistoiese Marino Marini, eseguito da Artese al pianoforte e trasmesso sui canali online del Museo, dell’Istituto italiano di cultura di Oslo e sul canale Youtube dello stesso Artese.

Il concerto di Antonio Artese al Museo Marino Marini, data e orario

Giovedì 3 dicembre alle 18:30, questo l’appuntamento da fissare in agenda per assistere, seduti comodamente sul divano di casa propria, alla performance di Antonio Artese. “Un’iniziativa molto importante quella con l’Istituto Italiano di Cultura di Oslo che si inserisce nelle iniziative di internazionalizzazione del Museo Marini di Firenze, sempre più orientato a interazioni e scambio con istituzioni e musei in tutto il mondo – ha detto la Presidente del Museo Marino Marini di Firenze Patrizia Asproni -. Produrre iniziative concepite per il digitale e trasmesse via web è una delle missioni del Museo, così come la contaminazione fra arte e musica che nasce dalle proposte e da una collaborazione continuativa con il maestro Antonio Artese. Un concetto di museo dinamico che intende ampliare sempre più la sua offerta e i suoi pubblici”.

Come assistere al concerto di Artese

Per assistere alla performance online, è necessario collegarsi giovedì 3 dicembre alle 18:30 alla pagina Facebook dell’Istituto Italiano di cultura di Oslo, a quella del Museo Marino Marini o, in alternativa, al canale YouTube del maestro Antonio Artese o al sito liveonmars.tv