A Firenze in mostra le foto di Piero Percoco (The rainbow is underestimated)

- Pubblicità -

Il viaggio fotografico di Piero Percoco arriva a Firenze con “The Rainbow Over Florence“. Fino al 2 febbraio 2025, l’edificio B11 della Manifattura Tabacchi di Firenze ospita gli scatti dell’artista barese, conosciuto a livello internazionale e su Instagram come @therainbow_is_underestimated, canale da dove, attraverso l’uso di un iPhone, porta avanti la sua ricerca personale. Nel capoluogo toscano arriva così una selezione di opere che raccontano il suo universo visivo unico e ironico.

Dopo il successo ottenuto a Milano presso “BiM – dove Bicocca incontra Milano”, progetto di rigenerazione nell’omonimo distretto milanese, l’esposizione fiorentina, curata da C41, presenta una versione arricchita di nuovi contenuti, provenienti dalla recentissima serie sulla natura e i cieli del fotografo. Tra fotografie, opere video e sistemi audio immersivi, i visitatori sono invitati a esplorare la bellezza e l’assurdità del quotidiano attraverso lo sguardo dell’artista.

- Pubblicità -

Un dialogo tra fotografia, natura e suoni

La mostra si distingue per un allestimento multisensoriale che va oltre le immagini fotografiche, che raccontano il linguaggio dell’artista e la sua estetica distintiva, dove protagonista è la quotidianità della provincia, l’assurdo e il bello di ciò che lo circonda nella vita di tutti i giorni. In esposizione ci sono oltre 80 fotografie tratte dal libro “The Rainbow Is Underestimated” (Skinnerboox, 2019) e due serie principali: una dedicata al cielo e l’altra ai fuochi d’artificio, dove il connubio tra immagine e suono crea un’esperienza coinvolgente.

L’estetica ironica di Percoco trova espressione anche in installazioni uniche, come una struttura in legno con gonfiabili dai colori vivaci che dialoga con la fotografia “Bambina con gonfiabili”. Nel percorso espositivo si trovano inoltre due iPhone che amplificano l’interazione diretta con le sue opere, rendendo l’esperienza ancora più immersiva e tecnologicamente avanzata.

- Pubblicità -

Le informazioni utili per la visita

La mostra è visitabile gratuitamente nell’edificio B11 della Manifattura Tabacchi, con ingresso da via delle Cascine 35, fino al 2 febbraio 2025. Gli orari di apertura sono dal martedì al venerdì, dalle 14 alle 19, e il sabato e la domenica, dalle 10 alle 19. Chiusa nei giorni 25, 26 e 31 dicembre 2024 e il 1° gennaio 2025.