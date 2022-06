A Firenze la mostra (immersiva) su Leonardo: Da Vinci Experience

Le creazioni uniche di uno dei geni del panorama italiano prendono vita nella nuova mostra immersiva su Leonardo da Vinci ospitata nella Cattedrale dell’Immagine di Santo Stefano al Ponte, nel centro di Firenze. Dal 2017 Da Vinci Experience ha fatto tappa in più di 20 città del mondo con più di 900.000 visitatori che hanno potuto ammirarne la bellezza.

Le invenzioni di Leonardo da Vinci in mostra a Firenze

La mostra digitale dedicata a Leonardo da Vinci affronta la vita del genio in un video di 35 minuti diviso in 6 blocchi tematici: biografia, colore, pittura, ingegneria/anatomia, acqua e aria. Le varie vicende vengono raccontate in ordine cronologico diramandosi poi negli effetti visivi dei video. Da Vinci Experience è una produzione divulgativa che, attraverso le nuove tecnologie, usa un linguaggio semplice e diretto per educare il pubblico divertendolo e nel 2019 è stata scelta dal Ministero degli Affari Esteri come produzione

ufficiale per il 500esimo anniversario della morte di Leonardo.

Oltre alla sala immersiva, la sezione didattica prevede la possibilità di osservare le macchine di Leonardo attraverso dei modelli a grandezza naturale e in scala, creati dagli artigiani della bottega fiorentina Martelli e da Opera Laboratori. L’area introduttiva espone invece le riproduzioni anastatiche dei disegni del maestro realizzati da Giunti editore per il “Progetto Leonardo”.

La visita alla mostra su Leonardo da Vinci nella Cattedrale dell’Immagine di Firenze si conclude con la Da Vinci VR Experience, esperienza di realtà virtuale con Oculus Quest dove i visitatori potranno “toccare con mano” il funzionamento delle invenzioni leonardiane. A chiudere l’esperienza, la Mirror Room, un magico caleidoscopio di immagini dove

immergersi nelle opere vinciane e scattare sorprendenti fotografie. Un’esposizione che si aggiunge alle tante mostre in corso a Firenze e che porta i suoi visitatori in un’altra dimensione.

Come visitare “Da Vinci Experience” a Firenze

La mostra Da Vinci Experience è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18:30, nell’ex Chiesa di Santo Stefano al Ponte, a Firenze (Piazza di Santo Stefano 5, vicino a via Por Santa Maria e a Ponte Vecchio): il prezzo dei biglietti per gli adulti è di 14€ mentre le convenzioni partono da 9€. Per informazioni e prenotazioni visitare il sito web ufficiale o telefonare al 055 2989888.