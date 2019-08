Sulle terrazze panoramiche, nei giardini monumentali come Boboli o al “chiuso, dentro i musei più famosi, Uffizi in testa. Tra agosto e settembre 2019 sono in corso varie mostre a Firenze: ma cosa vedere durante l’estate 2019?

La principale sede espositiva della città, Palazzo Strozzi, al momento è “vuota” (riaprirà il 28 settembre con la retrospettiva dedicata a Natalia Goncharova), ma niente paura: molti altri luoghi propongono eventi d’arte. Abbiamo stilato una guida pratica per non perderne neppure uno.

Villa Bardini e Isadora Duncan

Partiamo da uno dei luoghi che regala una vista unica su Firenze: Villa Bardini, proprio accanto a piazzale Michelangelo. Fuori un suggestivo parco monumentale, dentro – negli ambienti della residenza storica – la prima mostra italiana dedicata al rapporto tra la danzatrice americana Isadora Duncan e le arti figurative del nostro Paese. Da segnalare che l’accesso a Villa Bardini è gratuito per tutti durante le domeniche di agosto e nel giorno di Ferragoto.

In corso fino al 22 settembre

Orario: tutti i giorni dalle 10 alle 19, chiuso il lunedì

Biglietti: intero 10 euro, 5 euro ridotto. Gratis le domeniche di agosto e a Ferragosto

Forte Belvedere le mostre da vedere sul “tetto”di Firenze

Rimaniamo in zona per un’altra location panoramica su Firenze: il Forte Belvedere ospita come ogni estate un evento espositivo e per il 2019 dà la possibilità di vedere due mostre. Dentro la palazzina sono esposte 25 grandi fotografie firmate dal maestro Massimo Listri per l’evento “A perfect day”, mentre all’interno dell’edificio e nella “terrazza” esterna prendono posto gli animali maestosi di Davide Rivalta 12 sculture in bronzo riunite nella mostra “My land”. In più ogni sabato e domenica visite guidate al Forte Belvedere.

In corso fino al 20 ottobre

Orario: tutti i giorni 11.00 – 20.00, chiuso il lunedì

Biglietti: intero 3 euro, ridotto 1,50 (dà diritto anche all’ingresso al museo del Novecento)

La mostra nel giardino di Bobolli: Tony Cragg

Tra le mostre da vedere a Firenze durante l’estate 2019, anche quella delle grandi sculture di Tony Cragg nel giardino di Boboli, in corso sia ad agosto che a settembre. Un tuffo nell’arte contemporanea mentre si passeggia nello storico parco fiorentino: a creare questo “ponte” tra passato e presente sono 16 opere del maestro inglese. In più, in due giornate, l’ingresso a Boboli e Palazzo Pitti è a costo zero: qui le date dei musei gratis a Firenze durante il mese di agosto.

In corso fino al 27 ottobre

Orario: da lunedì a domenica 8.15 – 1930 (chiusura alle 18.30 a settembre e ottobre)

Biglietti: intero 10 euro, ridotto 2 euro

Arte contemporanea al Museo Novecento

Oltre alla collezione permanente, il Museo Novecento di Firenze ospita una serie di mostre temporanee durante l’estate, per vedere opere di arte moderna e contemporanea nella culla del Rinascimento.

“Solo. Gino Severini” è la monografica dedicata all’artista toscano con opere degli anni Venti e Trenta, “Nel Novecento. Da Modigliani a Schiele da De Chirico a Licini” vede invece protagonisti 42 disegni di artisti italiani e stranieri del secolo scorso, di proprietà della Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma. In mostra poi i disegni dell’architetto Adolfo Natalini, mentre nello spazio Room la prima personale in un museo italiano dell’artista cilena Sandra Vásquez de la Horra.

In corso: “Solo. Gino Severini” e disegni di Adolfo Natalini fino al 10 ottobre; “Nel Novecento” e “Aguas profundas” fino al 17 ottobre

Orario: lunedì, martedì, mercoledì, sabato e domenica 11.00-20.00; giovedì 11.00 – 14.00; venerdì 11.00-23.00

Biglietti: intero 9,50 euro, ridotto 4,50 euro, gratis fino a 18 anni

Obey a Palazzo Medici Riccardi

Continua anche in estate il ciclo di mostre che Palazzo Medici Riccardi dedica alla street art con la mostra su Obey, al secolo Shepard Fairey. In vetrina grandi opere e piccole serigrafie incentrate sui temi cari all’artista: ambiente, pace, donne e cultura. L’evento è anche l’occasione per visitare gli storici ambienti che furono la residenza dei Medici, visto che il biglietto di ingresso include anche l’accesso al percorso museale.

In corso fino al 20 ottobre

Orario: tutti i giorni (incluso Ferragosto) dalle 9.00 alle 19.00. Chiuso il martedì

Biglietti: intero 7 euro, ridotto 4

Firenze: Uffizi, le mostre in corso durante l’estate 2019

La Galleria degli Uffizi ospita oltre all’infinita carrellata di capolavori della collezione permanente anche mostre temporanee. “Tutti i colori dell’età ebraica” indaga la storia degli ebrei italiani attraverso l’arte del tessuto con 140 opere tra arazzi, merletti e stoffe; “Cento lanzi per il principe” è la prima delle tre esposizioni che il museo dedica a Cosimo I. In questo caso il focus è sulla guardia tedesca dei Medici grazie vestiti, armature, armi, incisioni e dipinti. In una giornata di agosto ingresso gratuito (qui il calendario delle aperture gratuite degli Uffizi nel 2019).

In corso: “Cento lanzi per il principe” fino al 29 settembre; “Tutti i colori dell’età ebraica” fino al 27 ottobre

Orari: da martedì a domenica 8.15-18.50

Biglietti: intero 20 euro, ridotto 2 euro

Sculture e installazioni all’Orto botanico di Firenze

Chiudiamo questa rassegna di mostre dell’estate, in corso tra agosto e settembre 2019, con una singolare esposizione da vedere nel Giardino dei Semplici, l’orto botanico di Firenze. Lungo i vialetti, le aiuole e le fontane di questo polmone verde nel cuore del centro storico, sculture e installazioni site specific di arte contemporanea per “Flowers IV – De Imaginatione”.

In corso fino al 28 settembre

Orario: dal martedì alla domenica 10.00 – 18.30 (chiuso a Ferragosto)

Biglietti: 6 euro intero, 3 euro ridotto

Mostre a Firenze: cosa vedere, estate 2019

Ecco quindi il calendario delle mostre in sintesi: