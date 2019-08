Buone notizie per chi ama l’arte e per chi rimane in città nel periodo di punta delle vacanze estive. Dagli Uffizi a Boboli, nel mese di agosto 2019 i musei statali di Firenze offrono a tutti la possibilità di entrare gratis in 4 giornate, compresa la data “rossa” di Ferragosto. Intanto sulle colline a due passi dal centro anche Villa Bardini ha previsto delle aperture speciali a costo zero per visitare la mostra dedicata alla danzatrice Isadora Duncan.

Vediamo il calendario e l’elenco completo.

Pitti e Boboli domenica 4 agosto

Si parte con Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli che saranno visitabili gratuitamente domenica 4 agosto (Pitti dalle 8.15 alle 18.50, Boboli fino alle 19.30), per commemorare la “Notte dei Ponti”: tra il 3 e il 4 agosto del 1944 le truppe naziste in ritirata fecero saltare in aria tutti i ponti di Firenze, ad eccezione di Ponte Vecchio, che venne risparmiato.

I musei di Firenze gratis ad agosto: Uffizi l’11

Il calendario di aperture gratis prosegue con uno dei musei più visitati di Firenze, gli Uffizi, a ingresso libero domenica 11 agosto, con orario 08.15-18.50. In questo caso l’iniziativa è stata decisa per ricordare il tragico incendio che il 12 agosto 1762 devastò la galleria distruggendo anche molte opere d’arte.

Ferragosto al museo di San Marco (gratis)

Il 15 agosto 2019, in occasione dell’Assunzione di Maria, sarà possibile visitare gratuitamente il museo di San Marco e ammirare gli splendidi affreschi realizzati dal Beato Angelico all’interno del convento. Porte aperte a Ferragosto dalle 8.15 alle 16.50.

Pitti e Boboli a ingresso libero, bis a fine mese

A Firenze, alla fine di agosto c’è nuova occasione per visitare gratis i musei di Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli. La data di martedì 27 (orario di apertura 8.15 alle 18.50, Boboli 8.15-19.30) è stata scelta per ricordare la nascita del Granducato di Toscana. Risale infatti al 27 agosto 1569 la bolla di Papa Pio V, che proclamava Cosimo I granduca di Toscana.

Villa Bardini gratis ogni domenica di agosto

Non solo nei musei statali di Firenze: in giornate particolari durante l’estate l’entrata è gratis anche a Villa Bardini, per visitare la mostra su Isadora Duncan in corso fino al 22 settembre. Ogni domenica di agosto (4, 11, 18, 25) e nel giorno di Ferragosto entrata free in questa suggestiva residenza affacciata sulla città, dalle ore 10 alle 19.