Tutti i musei aperti a Firenze per Capodanno 2022

Anche se questo sarà un ultimo dell’anno un po’ diverso dal solito, la città di Firenze offre sempre qualcosa da fare. Per i più curiosi abbiamo stilato una lista di musei aperti a Firenze per la giornata del 31 dicembre e per quella di Capodanno 2022:

Per la giornata di venerdì 31 dicembre resteranno aperte le porte della Galleria degli Uffizi, della Galleria dell’Accademia e di Palazzo Medici Riccardi che chiuderanno alle ore 18:00. Il Museo del Bargello resterà aperto solo per la mattina del 31 dicembre dalle 08:45 alle 13:30, mentre Palazzo Vecchio seguirà il consueto orario dalle 09:00 alle 19:00.

Palazzo Pitti seguirà il consueto orario 13:30/18:50 per la giornata del 31 dicembre rimanendo chiuso il 1° gennaio. Dal 2 gennaio sarà invece possibile tornare a visitare la reggia medicea dalle 08:15 alle 18:50. Il Giardino di Boboli resta aperto al pubblico venerdì 31 dicembre e sabato 1° gennaio, in via straordinaria dalle 11:30 alle 16:30.

Il Complesso di Santa Maria Novella resterà aperto normalmente per la giornata di venerdì 31 dando la possibilità ai visitatori di accedervi gratuitamente, mentre al MAD le porte apriranno alle ore 14:30 e chiuderanno alle 19:30.

Sempre venerdì 31 dicembre il Museo dell’Opera del Duomo resterà aperto dalle 10:15 alle 16:45 mentre sarà chiuso alle visite nella giornata di sabato 1° gennaio.

Il giorno di Capodanno anche la città di Firenze si riposa, la Galleria degli Uffizi, il Museo dell’Accademia, il Museo Bardini, il Museo Marino Marini e il Museo del Bargello, resteranno chiusi, come gli altri musei statali su disposizione del Ministero della Cultura. Palazzo Vecchio e il Museo del Novecento apriranno le porte ai visitatori alle ore 14:00.

Capodanno 2022 al museo: le attività per tutti

A Palazzo Vecchio i più piccoli potranno ascoltare le “Favole della tartaruga con la vela” e “Per fare una città ci vuole un fiore” tutti i giorni alle ore 10:00, oltre al percorso speciale “Corte in festa” l’itinerario animato per scoprire le abitudini festive della famiglia Medici tutti i giorni alle 11.30.

Nel Complesso di Santa Maria Novella sarà possibile prenotare visite tematiche centrate sulla Natività di Maria partendo dai capolavori presenti nel complesso, come l’affresco di Sandro Botticelli, visitabile dal lunedì al venerdì alle 10:30. In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante sono stati organizzati degli itinerari speciali dedicati alla sua figura con appuntamento ogni domenica alle 15:30 fino al 9 gennaio.

Il Museo Marino Marini dà il via ad una serie di incontri per ragazzi e famiglie partendo domenica 2 gennaio con “I doni della Pomona” un’iniziativa che coinvolge i più piccoli nella creazione di collage da poter portare a casa con sé.

Sempre domenica 2 torna BAMMM! Books(&)Arts @Museo Marino Marini, mostra mercato di libri d’arte e d’artista realizzata in collaborazione con la casa editrice Centro Di,

Le mostre aperte per Capodanno 2022

Inoltre questo periodo la città di Firenze offre ai suoi visitatori moltissime mostre da vedere durante la permanenza in città, alcune aperte anche per la giornata del 31 dicembre come Shine di Jeff Koons a Palazzo Strozzi visitabile regolarmente sia venerdì 31 dicembre sia sabato 1 gennaio con orario 10:00- 20:00.

La mostra “I Love Lego” presso il Museo degli Innocenti sarà aperta solo nella giornata di venerdì dalle 11 alle 18:00, mentre “Inside Dalì” l’esperienza in realtà virtuale, resterà aperta venerdì 31 dicembre dalle 10 alle 18 mentre il 1° gennaio aprirà alle ore 14:30.