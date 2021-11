Capodanno Firenze 2022, idee su cosa fare: eventi, spettacoli e cenone

Cosa fare per il Capodanno 2022 a Firenze, si chiede chi è alla ricerca di buone idee su dove andare a San Silvestro: il programma di eventi e feste è in larga parte ancora da definire, visto il periodo incerto per il Covid, ma alcuni teatri hanno già confermato spettacoli e iniziative speciali come ad esempio un “cenone” di gala. Dopo il San Silvestro sottotono dell’anno scorso, in molti sperano di tornare a celebrare come si deve lo scoccare della mezzanotte. Vediamo allora le principali iniziative.

Per Capodanno 2022 ci saranno eventi e concerti in piazza a Firenze?

Fare o non fare eventi e feste in piazza per il Capodanno 2022 a Firenze? È questo il dilemma, ai tempi del Covid. Prima della pandemia il Comune gigliato organizzava concerti e iniziative, in centro e in periferia. L’emergenza sanitaria ha cambiato le carte in tavola costringendo a una riflessione. Al momento, filtra da Palazzo Vecchio, non è stata presa alcuna decisione su un eventuale ritorno delle feste di Capodanno in piazza. Per capire se ci saranno eventi e concertone bisognerà ancora aspettare.

Intanto arrivano i primi segnali per un lento ritorno alla normalità. Nella seconda metà di dicembre torna il tradizionale mercatino di Natale in piazza Santa Croce, sospeso l’anno scorso. Inoltre il Comune ha lanciato un bando pubblico per creare un villaggio natalizio con tanto di pista di pattinaggio sul ghiaccio e ruota panoramica, da allestire nei giardini della Fortezza da Basso a cavallo tra la fine dell’anno e l’inizio del 2022.

Concerto, cena di gala e festa di Capodanno al Maggio Musicale Fiorentino, con tanto di fuochi

Non un semplice cenone di San Silvestro, ma una vera e propria cena di gala per festeggiare il Capodanno 2022 in uno dei luoghi simbolo di Firenze. La stagione lirico-sinfonica del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino prevede per il 31 dicembre alle ore 18.00 il concerto di fine anno con il maestro Zubin Mehta che dirige l’orchestra in due sinfonie di Beethoven, la numero 8 in fa maggiore op. 93 e la numero 9 in re minore op. 125 per soli, coro e orchestra.

Oltre ai biglietti per il concerto sono in vendita anche i ticket per la “premium experience”: un evento elegante e raffinato che propone una cena di gala, animazione, fuochi d’artificio e il tradizionale brindisi di mezzanotte. E nelle prime ore del 2022 la festa nel foyer del Teatro del Maggio continuerà ballando e ascoltando la musica diffusa. Il costo non è proprio alla portata di tutte le tasche: 220 euro a persona in associazione al biglietto del concerto. Più informazioni sul sito ufficiale.

Cosa fare a Firenze per il Capodanno 2022: gli spettacoli e le feste a teatro

Se ancora non ci sono notizie sulle feste di Capodanno nelle discoteche e nei locali, i teatri di Firenze hanno già reso noto il loro programma di spettacoli ed eventi sul palco. Ovviamente il green pass è obbligatorio. La Pergola affida la serata dell’ultimo dell’anno all’esilarante commedia Il marito invisibile di Edoardo Testa, con un duo da non perdere: Maria Amelia Monti e Marina Massironi. Orario di inizio alle 20.45.

Nancy Brilli e Chiara Noschese sono le protagoniste dello spettacolo della notte del Capodanno 2022 al Teatro Verdi di Firenze con la commedia Manola che mette in scena due gemelle totalmente diverse. Il 31 dicembre la rappresentazione parte alle 21.30.

Un classico del teatro in vernacolo fiorentino arriva invece sul palco del Niccolini. Si tratta de L’Acqua cheta di Augusto Novelli, una commedia che rivive ormai da più di un secolo. Questa versione vede impegnata la Compagnia delle Seggiole, che nella serata dell’ultimo dell’anno ha in programma un doppio appuntamento, alle 19.30 e alle 23.30, per festeggiare lo scoccare della mezzanotte a teatro.

Promette tante risate anche lo show ospitato al Puccini che vede di nuovo dietro il sipario una coppia comica “made in Tuscany”: Katia Beni e Anna Meacci in Contromano –

se non andavamo da nessuna parte, come abbiamo fatto a sbagliare strada? tra improvvisazioni e brindisi a partire dalle ore 22.00.

Al Teatro di Rifredi durante le feste di Natale torna il grande successo di Alessandro Riccio e Gaia Nanni, La meccanica dell’amore. Umorismo, colpi di scena, gag e trasformismo “traghetteranno” gli spettatori fino al Capodanno 2022. Venerdì 31 dicembre la rappresentazione è in programma alle ore 22.30.

Capodanno 2022 nei dintorni di Firenze: le idee su dove andare

Si inizia a delineare anche il cartellone di eventi di Capodanno nei dintorni di Firenze. Una delle prime realtà ad annunciare le proprie iniziative è il Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio. Qui i festeggiamenti per l’inizio del 2022 sono incentrati sulla prima assoluta di Tassì a due piazze, riscrittura della commedia degli equivoci di Ray Cooney che racconta le disavventure di un taxista bigamo, all’insaputa delle mogli. Questa versione è stata ambientata da Andrea Bruno Savelli nella Firenze degli anni Ottanta. Appuntamento il 31 dicembre 2021 alle ore 21.30.

Il giorno dopo dei festeggiamenti, a Scandicci il 2022 inizia con il concerto di Capodanno al Teatro Aurora. Il 1° gennaio musiche viennesi e le più celebri arie d’opera italiane.

Articolo in aggiornamento

segnalaci i tuoi eventi per il Capodanno 2022 a Firenze – [email protected]