Torna la Domenica Metropolitana a Firenze, con visite e attività gratis nei musei civici per i residenti nella Città Metropolitana.

Domenica 2 giugno, Festa della Repubblica, giovani e adulti potranno seguire viste speciali a Palazzo Vecchio, con la mostra “Leonardo e Firenze”, in Palazzo Medici Riccardi, in Santa Maria Novella, al complesso delle Murate, al Museo del Novecento. Qui oltre alla mostra temporanea “Sustainable thinking” , in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile (in programma dal 21 maggio al 6 giugno su tutto il territorio nazionale) sono previste conversazioni e atelier centrati sul dialogo Arte e Sostenibilità.

Ancora si potrà prendere parte alle visite del Memoriale di Auschwitz, aperto al pubblico nel mese di maggio, e del Giardino della Villa di Castello, in collaborazione con il Polo Museale della Toscana per le celebrazioni del cinquecentenario di Cosimo I de’ Medici.

Le attività per i bambini

Ai più piccoli sono dedicate invece le attività sulle Piccole storie di colori e Per fare una città ci vuole un fiore, i percorsi “A casa Medici” in Palazzo Medici Riccardi e l’atelier “Che cos’è un’installazione” alle Murate.

Curiosando tra le proposte ci sono la visita-conversazione alla mostra “Verrocchio, il maestro di Leonardo” in Palazzo Strozzi alle 11.30 (visita gratuita con biglietto d’ingresso ridotto alla mostra e auricolari), che accoglie per la prima volta celebri capolavori di Verrocchio e opere dei più famosi artisti della seconda metà del Quattrocento legati alla sua bottega, la visita guidata al Museo della Misericordia alle 15.30 (prenotazione obbligatoria, tel. 055-2393917). Ingresso gratuito al Museo Zeffirelli – Centro internazionale per le Arti dello Spettacolo Franco Zeffirelli dalle 10 alle 18.

Domenica Metropolitana a Firenze, le informazioni utili

Per la Domenica Metropolitana, realizzata in collaborazione con GIOTTO, love brand di Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, e di Mukki, le visite guidate e le attività nei Musei Civici Fiorentini e in Palazzo Medici Riccardi sono gratuite per i cittadini residenti nella città metropolitana di Firenze e che la prenotazione è obbligatoria (da Lunedì 27 maggio a sabato 1 giugno h 9.30-13.00 e h 14.00-17.00, tel. 055-2768224, 055-2768558, [email protected], www.musefirenze.it)

Si chiude domenica 2 anche il progetto Ambasciatori dell’arte: a fare da guida al Museo di Palazzo Vecchio, al Museo Stefano Bardini, e a Santa Maria Novella sono studenti delle scuole superiori Antonio Gramsci, Giuseppe Peano di Firenze ed Ernesto Balducci di Pontassieve.