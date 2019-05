Finalmente, è proprio il caso di dirlo. Stavolta il meteo sarà più clemente durante il weekend a Firenze vanno in scena tanti eventi che erano stati annullati per il maltempo, che si aggiungono alle iniziative già in programma nel primo fine settimana di giugno.

Vediamo allora cosa c’è da fare in città tra venerdì 31 maggio e domenica 2 giugno 2019 (festa della Repubblica): i migliori eventi per i grandi, ma anche per i bambini.

La festa delle Rampe

E’ uno tra gli eventi di punta del weekend a Firenze: “Rampe in festa”, appuntamento inizialmente previsto due settimane fa ma annullato per il maltempo, si svolge sabato primo giugno. Tra Torre San Niccolò e piazzale Michelangelo, dal pomeriggio alla sera, laboratori per bambini, visite guidate per i grandi per scoprire le Rampe del Poggi dopo il restauro e i giardini Bardini, delle Rose e dell’Iris. Grande finale dalle ore 21.30 con uno spettacolo sotto la Torre. Il programma nell’articolo dedicato alla festa delle Rampe.

Nel weekend 6 musei statali di Firenze gratis: dagli Uffizi al Bargello

In occasione della Festa della Repubblica, domenica 2 giugno, 5 musei statali di Firenze sono visitabili gratuitamente da tutti, grazie ai giorni di apertura “free” decisi autonomamente dai singoli luoghi d’arte. E così entrata libera alla Galleria degli Uffizi (ma non a Palazzo Pitti e Giardino di Boboli), al Museo del Bargello, alle Cappelle Medicee, Palazzo Davanzati e al Museo Archeologico.

A questi si aggiunge il Museo dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze di via Alfani che, essendo chiuso di domenica, apre gratuitamente venerdì 31 maggio. Qui trovate il calendario 2019 delle aperture gratuite dei musei statali fiorentini.

La Domenica metropolitana del 2 giugno

Domenica 2 giugno torna la Domenica metropolitana: i musei civici sono gratis per chi risiede nella Città Metropolitana di Firenze, da Palazzo Vecchio fino alla Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine. Molte anche le visite guidate a costo zero e le attività per bambini curate dall’associazione Muse (su prenotazione). Tutti i dettagli nel nostro articolo sulla Domenica Metropolitana del 2 giugno.

La Fiera di primavera a Campo di Marte e gli altri mercati

Annullato a maggio, domenica 2 giugno torna l’atteso mercato intorno allo Stadio di Firenze, per la Fiera di Campo di Marte organizzata da Confcommercio e che compie 18 anni. Tra viale Maratona e viale Fanti arrivano 300 banchi, aperti con orario 9-19, dall’abbigliamento al cibo, dai fiori ai cosmetici.

Più piccolo, ma ricco di artigiani al lavoro, il mercatino “Artefacendo” in piazza dei Ciompi, sabato primo giugno, dalle 10 alle 20, manifestazione mensile dedicata all’artigianato artistico, della moda e dei complementi di arredo.

Alle porte di Firenze, a Scandicci, domenica 2 giugno si volge il 29esimo mercatino dei ragazzi, che a maggio è stato annullato per la pioggia. In piazza Di Vittorio a Casellina i banchi allestiti dalle famiglie con oggetti di seconda mano. Sempre a Scandicci, sabato 1 e domenica 2 giugno, festa del lampredotto in piazza Matteotti con stand aperti dalle 10 alle 19.

Firenze, weekend al cinema (anche con i corti in festival)

Questo fine settimana al cinema Odeon di Firenze parte la stagione estiva che andrà avanti tra film, anteprime ed eventi speciali fino al 21 luglio. Primo titolo in cartellone Rocketman, il biopic su Elton John firmato da Dexter Fletcher, in versione originale con sottotitoli in italiano.

Alle Murate invece va in scena un giro del mondo in 700 cortometraggi con “Firenze FilmCorti Festival”: da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno proiezioni, incontri, dibattiti. Tra gli ospiti David Riondino e i registi Matteo Belli, Paolo Sassanelli e Antonietta De Lillo. Nel nostro articolo il programma di questo festival fiorentino dei cortometraggi.

Il Festival del viaggio

È il primo festival italiano dedicato a chi ama viaggiare e fa tappa a Firenze dal 30 maggio al 2 giugno con incontri e dibattiti. Previste anche camminate come la “Scalzeggiata”, una passeggiata a piedi nudi nel parco delle Cascine (domenica 2 giugno ore 10.30) o quella alla scoperta della street art a cura di “Parla con i muri” (sempre domenica, ma alle 18.00). Qui il nostro approfondimento sul festival del viaggio 2019 di Firenze.

Gli eventi per bambini a Firenze durante il weekend

Inizialmente prevista per lo scorso fine settimana, la festa Anpilandia a Ponte a Mensola si svolge domenica 2 giugno. Dalle 15.30 in via San Martino a Mensola giochi per grandi e piccoli, mercatini benefici, laboratori con clown e bolle di sapone, sbandieratori, gara di tiro con l’arte.

Oltre alle attività nei musei civici di Firenze (vedi il capitolo “Domenica metropolitana”) e alle “Rampe in festa” (vedi sopra), sulle colline della città, nel parco mediceo di Pratolino, si svolgono baby escursioni: domenica 2 trekking con caccia al tesoro per bimbi tra i 6 e i 10 anni (ore 10.30), favole per i più piccoli (ore 14.30). Visite gratuite con prenotazione obbligatoria ([email protected] 348 492 4467).

Eventi nei dintorni di Firenze: festa Medioevale di Malmantile

Cavalieri, arcieri, saltimbanchi e nobildonne fanno il bis sulle colline di Lastra a Signa: il secondo weekend della festa medioevale di Malmantile va dal primo al due giugno. Dentro il castello di Malmantile e nei pressi delle mura esibizioni, giochi, mercato medievale e cibo. Sabato la festa inizia alle 16.00 e va avanti fino alle una di notte, domenica parte sempre nel pomeriggio e finisce alle 23.00. L’ingresso è gratuito.