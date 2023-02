Musei gratis a Firenze il 18 febbraio per ricordare l’Elettrice Palatina

- Pubblicità -

Sabato 18 febbraio 2023 sarà possibile entrare gratis in 12 musei di Firenze, per il 280esimo anniversario dalla morte di Anna Luisa de’ Medici, l’Elettrice Palatina. La città ricorda così l’ultima discente del ramo granducale mediceo, che grazie al “Patto di famiglia” stipulato con i Lorena legò indissolubilmente le ricchezze artistiche delle collezioni medicee al territorio toscano. E sempre sabato sarà possibile incontrare questo personaggio storico “in carne e ossa”, grazie a una mediatrice culturale che vestirà i panni della principessa elettrice del Palatinato.

Elettrice Palatina: quali musei visitare gratis a Firenze il 18 febbraio 2023

Come di consueto, in occasione dell’anniversario dalla morte dell‘Elettrice Palatina, i musei civici di Firenze – ossia i luoghi d’arte gestiti dal Comune – offrono l’ingresso gratuito per tutti i visitatori, ecco gli orari del 18 febbraio 2023:

Palazzo Vecchio – dalle 9 alle 19 (Torre di Arnolfo fino alle 17)

– dalle 9 alle 19 (Torre di Arnolfo fino alle 17) Complesso Santa Maria Novella – dalle 9.30 alle 17.30

– dalle 9.30 alle 17.30 Museo Stefano Bardini – dalle 11.00 alle 17.00

– dalle 11.00 alle 17.00 Museo Novecento – dalle 11.00 alle 20.00

– dalle 11.00 alle 20.00 Fondazione Salvatore Romano – dalle 10.00 alle 17.00

– dalle 10.00 alle 17.00 Cappella Brancacci – visita sui ponteggi di restauro, su prenotazione

– visita sui ponteggi di restauro, su prenotazione Palazzo Medici Riccardi – dalle 9.00 alle 19.00

– dalle 9.00 alle 19.00 Museo del Ciclismo Gino Bartali (Ponte a Ema) – dalle 10.00 alle 13.00, su prenotazione ([email protected] – 055 2768224)

La novità 2023 è che a questi luoghi d’arte comunali si aggiungono anche i Musei del Bargello (Bargello, Cappelle Medicee, Palazzo Davanzati, Casa Martelli): sabato 18 febbraio 2023 saranno aperti gratis, per ricordare l’Elettrice Palatina. Le spoglie di Anna Maria Luisa de’ Medici, come quelle del resto della famiglia, si trovano infatti all’interno delle Cappelle Medicee. Ecco gli orari:

Museo del Bargello – dalle ore 08.15 alle 18.50

– dalle ore 08.15 alle 18.50 Cappelle medicee – dalle ore 08.15 alle 18.50

– dalle ore 08.15 alle 18.50 Palazzo Davanzati – dalle ore 13.15 alle 18.50

– dalle ore 13.15 alle 18.50 Casa Martelli – con visite guidate alle 09.00, 10.00, 11.00, 12.00

L’incontro con Anna Luisa de’ Medici

Sempre il 18 febbraio, dalle ore 11, sarà possibile “incontrare dal vivo” l’Elettrice palatina nella Sala dei Gigli di Palazzo Vecchio, grazie all’iniziativa dei musei civici fiorentini e dell’associazione Mus.e. Durante l’attività di living history, il pubblico potrà dialogare con Anna Maria Luisa de’ Medici, che sarà impersonata da Giaele Monaci. L’introduzione alla sua figura e al contesto storico saranno a cura di Andrea Verga. Le rappresentazioni sono previste in questi orari: 11, 13, 15, 16 e 17. La partecipazione all’incontro è gratuita (come l’ingresso al museo), ma la prenotazione è obbligatoria ([email protected], 055-2768224).

Il 31 ottobre del 1737, Anna Maria Luisa de’ Medici – ultima erede della celebre casata fiorentina – siglò un Patto di famiglia con Francesco Stefano di Lorena, che le succedeva come granduca. Un vero e proprio atto giuridico di tutela in cui l’ultima erede della dinastia vincolava allo Stato (l’allora Granducato di Toscana) tutti i beni che facevano parte delle collezioni medicee. «Gallerie, Quadri, Statue, Biblioteche, Gioje ed altre cose preziose – venne scritto nel documento – a condizione espressa che di quello è per ornamento dello Stato, per utilità del Pubblico e per attirare la curiosità dei forestieri, e non ne sarà nulla trasportato e levato fuori dalla Capitale e dello Stato del Gran Ducato».