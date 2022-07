A Firenze l’inaugurazione del Museo della lingua italiana

Il 6 luglio per Firenze sarà una giornata importante: all’ex monastero della Santissima Concezione, all’interno del complesso di Santa Maria Novella, è prevista l’inaugurazione della prima sezione del Mundi, il Museo della lingua italiana. Per l’occasione, oltre al sindaco di Firenze Dario Nardella, ci sarà anche il ministro della cultura Dario Franceschini. L’allestimento arriverà a coprire oltre 2.000 mq di esposizione.

Come sarà il Museo della lingua italiana di Firenze

Le due sale del museo della Lingua italiana porteranno i visitatori alla scoperta dell’origine e dell’evoluzione dell’italiano: si passerà dalle prime testimonianze in volgare, come il Placito capuano, al capolavoro di Dante Alighieri fino al manuale culinario di Pellegrino Artusi.

L’obiettivo è spiegare il rapporto dell’italiano di oggi con i dialetti e la diffusione della lingua di Dante in tutto il mondo.

Le risorse arrivano dal Ministero della Cultura, per un totale di 4,5 milioni di euro. Quello di Santa Maria Novella sarà il più grande complesso culturale d’Europa: l’idea si deve, oltre al Comune, anche all’Accademia della Crusca, all’Accademia dei Lincei, all’istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, all’Associazione per la storia della lingua italiana e alla società Dante Alighieri. All’interno del museo della Lingua italiana si spazierà dalla Carta di Capua del 960 a grandi letterati come (oltre Dante) Boccaccio, Petrarca, Ariosto, Leopardi, D’Annunzio, Machiavelli e Manzoni.

L’obiettivo del Mundi: lasciare il segno

Il sindaco Nardella, nel presentare il progetto in occasione delle celebrazioni per il 700esimo anniversario dalla morte di Dante, parlò di una struttura che dovrà “lasciare il segno” mentre il ministro Franceschini si era concentrato sul “comitato scientifico di altissimo livello”. Il comitato è coordinato da Luca Serianni ed è composto da Giuseppe Antonelli, Francesco Bruni, Michele Cortelazzo, Paolo D’Achille, Nicoletta Maraschio, Marco Mancini e Lucilla Pizzoli. In tutto il mondo i musei dedicati alle lingue sono circa 65, l’obiettivo è far diventare il museo della Lingua italiana un modello.

L’area è appunto quella di Santa Maria Novella, in una porzione che sta diventando un punto di riferimento culturale (basta pensare alla presenza del Museo Novecento). Si trova a pochi passi dalla stazione, quindi facilmente raggiungibile per chi arriva in treno. La scommessa dell’amministrazione comunale sulla zona è chiara: puntare sulla cultura cercando di eliminare i (tanti) fenomeni di illegalità presenti. Nelle ultime settimane, oltre al classico problema dello spaccio, si è segnalata qualche aggressione e una percezione di poca sicurezza: meglio allora puntare sulla cultura.