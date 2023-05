Notte dei musei 2023 a Firenze: i luoghi aperti a 1 euro

- Pubblicità -

Anche Firenze partecipa alla Notte dei musei 2023, che sabato 13 maggio coinvolge numerosi luoghi d’arte in tutta Europa, con l’apertura serale al prezzo simbolico di 1 euro e, in alcuni casi, anche con iniziative speciali e visite guidate gratis. Un’occasione unica per vedere a costo ridotto i grandi capolavori, in un’orario insolito, al calar del sole. A Firenze, tra gli altri, partecipano alle Notte europea dei musei 2023 anche gli Uffizi, le Cappelle Medicee e il Museo Archeologico nazionale. Ma l’elenco è in via di aggiornamento e nei prossimi giorni anche altre realtà annunceranno le loro iniziative per questa European night.

Come funziona la Notte dei musei: ingresso a 1 euro dalle ore 19

Sabato 13 maggio 2033, la Notte europea dei musei prevede l’apertura straordinaria con il biglietto al prezzo simbolico di 1 euro, a partire dalle ore 19 (la lista dei luoghi aperti a Firenze e in via di definizione, vedi sotto). Prima di questo orario la tariffa di ingresso sarà quella consueta. I luoghi d’arte saranno aperti fino alle 22, ma l’ultimo accesso sarà garantito tra i 20 e i 60 minuti prima, a seconda della grandezza del museo.

- Pubblicità -

La manifestazione, che si svolge in contemporanea in tutto il continente, è stata ideata 17 anni fa dal Ministero della Cultura francese per avvicinare i cittadini ai luoghi di cultura, con il nome di Nuit des musees, per poi diffondersi in tutta l’Unione. L’evento si svolge con il patrocinio dell’Unesco, del Consiglio d’Europa e dell’ICOM, l’International Council of Museums. La Notte europea dei musei si aggiunge alle altre giornate speciali in cui i musei di Firenze sono accessibili gratis o con biglietto a prezzo ridotto.

Uffizi e Museo Archeologico di Firenze: i musei aperti a 1 euro per la Notte europea 2023

L’elenco delle realtà di Firenze che aderiscono alla Notte europea dei musei 2023 è in via di definizione. La Galleria degli Uffizi ha già annunciato l’apertura serale a 1 euro, sabato 13 maggio 2023, dalle 19 alle 22, con l’ultimo ingresso alle ore 21 (mentre le operazioni di chiusura delle sale iniziano alle 21.35). Visite al calar del sole anche alle Cappelle Medicee, per cui – come si evince dal sito ufficiale – è prevista un’apertura straordinaria dalle 19.00 alle 22.50 (accesso in questa fascia oraria a 1 euro).

- Pubblicità -

Alla notte dei musei partecipa inoltre il Museo archeologico nazionale di Firenze, dalle 19 alle 22 (biglietto 1 euro, ultimo ingresso 21.15). Previste visite guidate, che toccheranno il giardino con le ricostruzioni delle tombe etrusche monumentali e l’ingresso nella Tomba Inghirami, dove sono ancora conservate le originali urne etrusche (ogni 15-20 minuti dal bookshop del museo, dalle 19 alle 20.30, senza prenotazione).

Sulle colline di Firenze, Fiesole fa ancora di più: il Museo civico archeologico e il Museo Bandini sono aperti gratis per la Notte europea dei musei, sabato 13 maggio 2023, dalle 19 alle 23. In programma inoltre visite gratuite della durata di circa un’ora, con prenotazione obbligatoria, alle ore 19 al Museo Bandini e alle 21 al Museo archeologico (tel. 055 596 1293 [email protected], info online). Ultimo ingresso alle 22.30. L’area archeologica resterà invece chiusa al pubblico.

- Pubblicità -

Si attendono adesso gli annunci da parte di altre realtà fiorentine che aderiranno all’iniziativa: negli anni passati hanno partecipato a questa speciale notte anche la Galleria dell’Accademia, il Bargello e il museo dell’Opificio delle Pietre Dure. La lista sarà pubblicata sul sito del Ministero della Cultura.